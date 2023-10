Region Heidelberg. (bmi) So reich gedeckt wie derzeit der Gabentisch der Natur mit Früchten ist am Wochenende auch das Ausgehangebot in der Region. Die RNZ gibt einen Veranstaltungsüberblick für Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober.

Bammental

> Das Jahresprojekt "Bäume, Bienen, Blühwiesen" (B3) startet mit einem Auftaktfest am Samstag um 14 Uhr in der Elsenzhalle. Dort wird das Projekt B3 der Gemeinde an Infoständen und mit Workshops vorgestellt. Mitmachaktionen, Marktstände, Ausstellungen, Vorträge und Mostherstellung erweitern das Programm. Zudem werden Bammentals beste Bäcker gesucht: Beim Obstkuchenwettbewerb können Hobbybäcker in den Kategorien Apfel-, Zwetschgen und Nuss- oder Kastanienkuchen teilnehmen, wenn sie ihre Köstlichkeiten samt Zutatenliste von 12 bis 14 Uhr in der Elsenzhalle abgeben.

Dossenheim

> Seine Schützenkönigsfeier nach alter Tradition feiert der Schützenverein am Samstag ab 19 Uhr im Schützenhaus. Dann werden Schützenkönig und Schützenkönigin mit dem Luftgewehr auf Glücksscheiben ermittelt. Proklamation und Ehrungen folgen gegen 21 Uhr.

> Ein Halloweenbasteln für Kinder veranstaltet die DJK Dossenheim am Samstag. Von 11 bis 13 Uhr wird im Vereinsraum am Hintereingang der Mühlbachhalle gewerkelt und gestaltet. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die Adresse sportjugend@djk-dossenheim.de

> Eine musikalische Zeitenwende führt der Posaunenchor am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Unter Leitung von Chorleiter Stefan Hübsch und mit Unterstützung befreundeter Posaunenchöre wird Musik aus der Zeit um 1900 gespielt. Bezirkschorleiter Simon Langenbach spielt dabei an der Orgel.

Eppelheim

> "Goodbye, Rhein-Neckar-Halle" heißt es am Samstag in der Pestalozzistraße 10. Dort können 1300 Besucher Abschied nehmen, ehe die in die Jahre gekommene Sport- und Multifunktionshalle bekanntlich abgerissen wird. Um 17 Uhr öffnet die Halle für die Ausstellung "50 Jahre Rhein-Neckar-Halle", gegen 18 Uhr beginnt die Versteigerung von Erinnerungsstücken, ab 19 Uhr gibt es Hip-Hop mit Brigitta Lange und Live-Musik von Jens Huthoff und Band. Zum Abschluss wartet gegen 23.45 Uhr ein Feuerwerk. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus und an der Abendkasse.

> Die Eppelheimer Stadtgolfmeisterschaft geht am Samstag um 12 Uhr in ihre dritte Runde. Teilnehmen bei dem Wettkampf auf der Anlage des Oftersheimer Golfclubs Rheintal, an der Bundesstraße 291, kann jedermann. Eppelheimer Stadtgolfmeister können nur Teilnehmer mit Wohnsitz oder Arbeitsstelle in Eppelheim werden. Der Erlös kommt dem Eppelheimer Jugendbeirat zugute, Anmeldung möglich im Internet unter www.golf366.de

> Im Manga zeichnen üben können sich Jugendliche ab zwölf Jahren am Samstag in der Stadtbibliothek. Im Rahmen der Eppelheimer Buchwoche bietet Comic-Künstlerin Susanne Peter von 10 bis 13 Uhr einen Workshop unter dem Titel "Magische Chibi Helden" an. Mehr Infos und Anmeldung unter Telefon 06221/766290.

> Zum gemeinsamen Mittagessen laden am Sonntag die kfd-Frauen ab 11.30 Uhr ins Gemeindehaus St. Franziskus ein. Sie servieren "Pfälzer Teller", ein vegetarisches Gericht sowie Kaffee und Kuchen.

> Herbstfest feiert die DJK auf ihrem Sportgelände in der Boschstraße 10 am Sonntag. Ab 10.30 Uhr wartet dort auf die Besucher ein Essensangebot kalter und warmer Speisen, auch zum Mitnehmen.

> Das Abschlusskonzert eines Jazz-Workshops findet am Sonntag um 17 Uhr in der Musikschule Schwetzingen statt, zu der auch Eppelheim gehört. Das Konzert in der Mannheimer Straße 29 ist kostenfrei.

Heiligkreuzsteinach

> Lampehemer Kerwe wird am heutigen Freitag und Sonntag im Ortsteil Lampenhain gefeiert. Freitags wird ab 18.45 Uhr die Kerweschlumpel ausgegraben und es findet ein Umzug samt Freudenfest im Alten Rathaus statt. Treffpunkt ist hierfür am Ende des Dellenwegs. Ebenfalls von dort aus startet am Sonntag um 13.45 Uhr der Kerweumzug unter Begleitung des Musikvereins. Kerwepredigt, -café und Kürbissuppenessen sowie zum Abend die Eingrabung der Kerwe runden das Programm ab.

> Hilsemer Kerwe wird im Heiligkreuzsteinacher Teilort Hilsenhain am Samstag und Sonntag gefeiert. Auf die Besucher wartet am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Platz davor ab 19 Uhr die Hilsemer Kerwedisco mit Musik der 80er und 90er Jahre sowie "Fassbier un die beschte Drinks im vordere Oudewald", wie die Hilsemer Dorfgemeinschaft als Veranstalter verspricht. Am Sonntag startet der Kerwebetrieb um 11 Uhr samt Essens- und Kinderangeboten wie Karussell und Bungee-Trampolin, Kerwerede mit Untermalung durch den Musikverein gegen 15 Uhr und anschließend den traditionellen Kerwespielen.

> Auf den Winter bereitet der Tennisverein am Samstag seine Anlage in der Schönauer Straße vor. Von 10 Uhr an werden Tennisplätze, Außenanlage und Vereinsheim auf Vordermann gebracht und sind Helfer willkommen.

Leimen

> Ein ökumenisches Frauenfrühstück richtet die evangelische Kirchengemeinde Gauangelloch am Samstag um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus aus. Im Hanfackerweg referiert dabei Silke Taub zum Thema "Wenn das Schicksal zuschlägt – was macht mich stark?". Rückfragen unter Telefon 06226/1445.

> Ihr Königsschießen veranstaltet die Schützengesellschaft Leimen am Samstag. Start in der Heltenstraße 46 ist um 14 Uhr.

> Eine Kinderaktion richtet das christliche Zentrum Heidelberg-Leimen am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Kurfürstenallee 76 aus. Dort warten auf die Jungen und Mädchen unter dem Motto "Hören, raten, entdecken" etwa ein Mitmachtheater, Ratespiele, Instrumentebasteln und mehr.

> Eine Vernissage wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Bettendorffschen Galerie gefeiert im Leimener Stadtteil Gauangelloch, Im Schlossgarten. Charly Escorsell präsentiert dort bis zum 17. Dezember seine Werke unter dem Titel "Coïncidence et synchronisité". Zur Einführung spricht Beatrix Altmann-Schmitt.

> Eine interaktive Bildungsausstellung hat der Elisabeth-Ding-Kindergarten auf die Beine gestellt. Diese eröffnet in der Turmgasse 23 am Sonntag um 11 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Es wartet ein Kinderprogramm "mit Spiel und Spaß für Groß und Klein". Die Ausstellung ist bereits von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Führungen und Schnitzeljagd nach Vereinbarung.

Lobbach

> Lobenfelder Kerwe wird ab dem heutigen Freitag gefeiert: Nach dem Fassbieranstich um 20 Uhr im "Stadl" geht es am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Kerwetanz in der Maienbachhalle weiter; ab 20 Uhr spielt der Musikverein Wiesenbach. Am Sonntag ab 13.30 Uhr schlängelt sich der Umzug durch den Ort, vor der Maienbachhalle wird die Kerwepredigt verlesen.

Weiter geht’s am Montag um 10.30 Uhr mit Frühschoppen und Knöchelessen in der Maienbachhalle. Und am Dienstag ist ab 14 Uhr Familientag mit Vergünstigungen auf dem Festplatz angesagt, ehe um 20 Uhr der Trauerzug mit Schlumpelverbrennung auf dem Loury-Platz beginnt.

> Eine feierliche Liturgie miterleben können Interessierte am Sonntag ab 19 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld. Die besondere Gottesdienstform mit feststehendem Rhythmus und Wechselgesängen leitet Pfarrer Jörg Neijenhuis, Abt des Konvents an der Klosterkirche.

> Eine Oldtimer-Herbstrallye startet und endet am Sonntag an der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobenfeld. Ab 9 Uhr gehen laut Veranstalter Oldtimerfreunde Heidelberg 127 Teams im Minutentakt auf die rund 150 Kilometer lange Strecke. Die Fahrzeuge mit Baujahr von 1927 bis 2000 werden ab 15.30 Uhr wieder in Lobenfeld zurückerwartet.

Mauer

> Ihre Kerwe feiern die Mauermer gleich vier Tage am Stück von Samstag bis Dienstag. Nach dem inoffiziellen Start am heutigen Abend mit der Stürmung des Rathauses samt "Gefangennahme" des Bürgermeisters durch die Kerweborscht übernimmt am Samstag zunächst die SG Mauer das Zepter.

Im Elsenzstadion gibt es ab 12 Uhr Bewirtung, Barbetrieb und Musik, ab 13 Uhr folgen die beiden Kerwespiele der Fußballer. Um 18 Uhr öffnet dann das beheizte Festzelt im Schulzentrum zur Kerwe-Party mit den Bands "Basilico con Tabaco" sowie "Cracked Fire". Auf dem Schlosshofgelände ist während der Kerwetage ein Vergnügungspark samt Fahrgeschäften, Autoscooter und Karussell aufgebaut.

Sonntags geht es um 11 Uhr im Festzelt zum Mittagessen mit Livemusik weiter, ab 14 Uhr öffnet die Cafeteria in der Sport- und Kulturhalle. Bereits um 13.30 Uhr bahnen sich die Motivwagen des Kerweumzugs ihren Weg durch Mauer: beginnend im Ortsteil "Übersee", über den Bahndamm und mit Ziel Schulgelände. Dort verliest im Anschluss Kerwepfarrer Simon Stern seine Predigt, ehe Bürgermeister John Ehret untermalt vom Musikverein um 15 Uhr das Fassbier ansticht und das Kerwebier im Festzelt fließt.

Gegen 16 Uhr sorgt die "Mückenlocher Partyband der Region" mit Volksmusik für Stimmung. "Der Kerwemontag findet traditionell in unseren Gaststätten mit Kerwe-Essen ab 12 und Kerwe-Tanz ab 19 Uhr statt", schildert Ehret. Am Dienstag wird um 19 Uhr die "Kerweschlumpel" auf dem Sportplatz begraben.

> Den Menschen der Urzeit nahekommen können Interessierte am Sonntag im Heid’schen Haus. Im Infozentrum des Vereins Homo heidelbergensis startet um 14 Uhr eine Führung: Sylvia Knörr geleitet durch die Ausstellung sowie ins Urgeschichtliche Museum und zur Sandgrube.

Meckesheim

> Musikalischen Jubiläumsgottesdienst feiert die Stiftung Jubilate der evangelischen Kirchengemeinden Meckesheim und Mönchzell am Sonntag ab 18 Uhr. In der evangelischen Kirche in Meckesheim treten bei freiem Eintritt Posaunen- und Kirchenchor, Instrumentalkreis sowie der "Chor and More" auf.

> Die Ausstellung "Dem Vergessen entrissen. Jüdisches Leben im Kraichgau" wird am Sonntag im VIP-Raum der Auwiesenhalle gezeigt. Sie erinnert am 22. Oktober an die Deportation badischen Juden vor genau 83 Jahren in das französische Lager Gurs. Die Ausstellung der Vereine "Fördergemeinschaft Ehemalige Synagoge Neidenstein" und "Jüdisches Leben Kraichgau" ist von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Um 12, 14 und 16 Uhr gibt es Führungen.

Neckargemünd

> Zwei Konzertabende veranstaltet der Chor "Sound ‘n‘ Pepper" am Samstag und Sonntag im Martin-Luther-Haus. Unter Leitung von Ralf Sutter präsentiert das Projekt des Liederkranzes Lieder von Queen, Pink und den Beatles. Los geht’s samstags um 19, sonntags um 17 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Metzgerei Krauss.

> Cajun- und Zydecomusik aus Louisiana gibt es am Samstag im Alten E-Werk zu hören. Dort spielt auf Einladung des Kulturvereins Musikerin Zydeco Annie mit den "Swamp Cats". Los geht’s um 20, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für das "Rendez-vous à New Orleans" gibt es an der Abendkasse, unter www.neckargemuend-shop.de und unter Telefon 06223/488024.

> "Hosch was zu repariere?" heißt es wieder am Samstag beim Waldlhilsbacher Reparaturcafé. Um 10 Uhr geben Ehrenamtliche im Bürgerkeller der Schulstraße 8 Hilfestellung, um kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Die Finissage der "Neckargemünder Talent-Monumente" wird am Sonntag um 11 Uhr im Museum des Alten Rathauses gefeiert. Dann ist die Sonderausstellung mit Zeichnungen der Neckargemünder Altstadt von den Urban Sketchers Heidelberg letztmals zu sehen. Bürgermeister Frank Volk, Kulturreferentin Jasmin Hettinger und Künstler sind anwesend.

> Kleine Kirche wird am Sonntag ab 10 Uhr im Kirchenzentrum Arche gefeiert. Diese spezielle Gottesdienstform richtet sich an Eltern für Kleinkinder von null bis fünf Jahren und dauert etwa 25 Minuten.

> Einen Wettkampf im Rhönradturnen gibt es am Sonntag ab 12 Uhr in der Münzenbachhalle des Schulzentrums zu sehen. Dort finden die Badischen Mannschaftsmeisterschaften statt, bei denen sich auch die Turner des heimischen TV 1876 präsentieren.

> Jahresgottesdienst, Solidaritätsessen und Kürbisse – diese Mischung bietet der Perukreis Dilsberg/Mückenloch am Sonntag ab 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Dilsberg. Nach einer Messe wird im Pfarrsaal gegessen – der Erlös hierfür sowie aus dem Verkauf von Kürbissen geht an die Partnergemeinde Motil.

Nußloch

> Der Jungbläsertag für die Region südliche Kurpfalz findet am Samstag im evangelischen Gemeindehaus statt. Hier musizieren Jungbläser aus Leimener, Nußlocher, Sandhäuser und St. Ilgener Vereinen von 10 bis 16 Uhr – Neulinge willkommen. Die Musiker gestalten am Sonntag ab 10 Uhr den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit anschließendem Kirchencafé mit.

> Zehn Jahre Rensch-Orgel wird am Samstag ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche mit einem zweiten Jubiläumskonzert gefeiert. Beim "10. Geburtstag einer Königin" spielt Konzertorganistin Beate Rux-Voss Werke von Bach, Reger, Gershwin und weiteren Komponisten.

Sandhausen

> "Klassik meets Rock" heißt es am Samstag ab 18 Uhr in der Alten Synagoge. Dort spielen Natalia Jakob-Apars und Thomas Wagner als Pianoduo am Flügel. Der Eintritt ist frei, der Erlös über Spenden geht an autistische Kinder und Jugendliche.

Schönau

> Ihren König ermitteln die Schützen am Samstag auf ihrer Anlage in der Schützenhausstraße 102. Los geht der Wettkampf am Kleinkalibergewehr über 50 Meter um 15 Uhr. Gegen 18 Uhr erfolgt der "Königsumtrunk" samt Siegerehrung.

> Der Bunte Abend der Odenwälder Trachtengruppe steigt am Samstag um 20 Uhr in der Festhalle. Es treten die Gruppen "Die Alphörner" und "Die schrillen Steinachperlen" auf, es wird das Theaterstück "Der Untermieter" gezeigt und zudem eine Sondertombola geben.

> Ihre Jahreshauptübung 2023 halten die Feuerwehren Schönau und Altneudorf am Samstag 15 Uhr ab – Zuschauer sind erwünscht. Die Übung findet im Bereich der Altneudorfer Straße 68 statt, weshalb dort mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

> Einen norwegischen Musikstar erleben können Interessierte bei freiem Eintritt am Sonntag ab 19 Uhr im ICC Pfälzer Hof. Kulturbrücke und "Lampenhain goes acoustic" laden zum Konzert mit Sängerin und Songschreiberin Maria Solheim, die in ihrer Heimat einst "Doppel-Platin" erhielt.

> Ein Spätsommerkonzert gibt es am Sonntagabend in der Stadthalle zu hören. Dort spielt ab 18 Uhr der Musikverein Östringen. Eintritt frei, Bewirtung durch den Seniorenbeirat Schönau.

Wiesenbach

> "Quer durch die Ballettstunden" geht es am Samstag in der Biddersbachhalle. Dort führen die Schülerinnen der Ballettschule "Hofmann & Pinter" Tänze vor. Los geht’s um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr und Restkarten gibt es an der Tageskasse.

Wilhelmsfeld

> Eine musikalisch-literarische Lesung gibt es am Sonntag ab 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Gerhard Sattler liest Werke von Thomas Mann, Kurt Tucholsky und weiteren, Ria Günther spielt Musik von Mozart, Gade und Zeitgenossen.