Von Agnieszka Dorn

Leimen-St. Ilgen. Einen "Bauarbeiterhut" mit dem Spruch "Hier trinkt der Chef persönlich" gab es für Oberbürgermeister John Ehret. Zudem wurde Ehret darauf aufmerksam gemacht, dass er nun in einer achtjährigen Probezeit für die Bevölkerung der Stadt Leimen sei – Ehret nahm die Herausforderung an. Am Wochenende ging die "Diljemer" Kerwe über die Bühne –