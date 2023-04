"Die Verordnung ist einfach realitätsfremd", sagte eine Katzenhalterin: "Selbst wenn man nur mal lüften will, müssen die Katzen zuvor eingesperrt werden. Die Kinder dürfen Türen und Fenster nicht öffnen und an Urlaub ist im Geltungszeitraum sowieso nicht mehr zu denken", sagte die Frau.

Walldorf. (RNZ) Ist die Allgemeinverfügung zum Schutz der Haubenlerche, die Hauskatzen in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt, wirklich angemessen? Dieser Frage ging eine Delegation der FDP um den Landtagsabgeordneten Christian Jung sowie die Gemeinderatsmitglieder Günter Lukey und Paula Glogowski in Walldorf nach.

Katzenhalter aus Walldorf hatten sich hilfesuchend an Christian Jung gewandt und das Treffen initiiert. Sie sprachen von großer Angst, etwas bezüglich der nur für Walldorf erlassenen Allgemeinverfügung zu unternehmen, da viele von ihnen nach eigenen Angaben "quasi schon ausspioniert" wurden. Die Katzenbesitzer leiden, wurde im Gespräch deutlich.

Eine FDP-Delegation um den Landtagsabgeordneten Christian Jung suchte das Gespräch mit Katzenbesitzern in Walldorf. Foto: Patrick Wilzcek/FDP

"Die Verordnung ist einfach realitätsfremd", sagte eine Katzenhalterin: "Selbst wenn man nur mal lüften will, müssen die Katzen zuvor eingesperrt werden. Die Kinder dürfen Türen und Fenster nicht öffnen und an Urlaub ist im Geltungszeitraum sowieso nicht mehr zu denken", sagte die Frau.

Auch das GPS-Tracking, die permanente Kontrolle des Katzenverhaltens über satellitengestützte Positionsbestimmung, sei gerade für ältere Katzenhalter nur schwer umsetzbar und viele Katzen machten das auch nicht ohne Weiteres mit.

Die Walldorfer Katzenhalter betonten, dass ihnen Artenschutz und Tierschutz wichtig seien. Die Suche nach praktikablen Lösungen sei aber beispielsweise durch die Bürgersprechstunde des Regierungspräsidiums bezüglich der Allgemeinverfügung nicht leichter geworden.

Paula Glogowski warf die Frage auf, ob vor dieser Allgemeinverfügung alle anderen möglichen Schutzmaßnahmen ausgeschöpft wurden, und kam zum Schluss: "Nein. Warum wird erst jetzt zusammen mit dem Diplom-Biologen Andreas Ness die Idee von Bürgermeister Matthias Renschler angegangen, die Eier der Haubenlerche für eine künstliche Aufzucht zu entnehmen und die Jungtiere anschließend fernab der Wohnbebauung wieder auszuwildern?" Durch dieses Vorgehen könnte die Haubenlerchenpopulation in Walldorf erhalten bleiben – ohne Konflikt mit den Baugebieten, fand sie.

Christian Jung zeigte sich in diesem Zusammenhang kritisch gegenüber der früheren Walldorfer Bürgermeisterin und heutigen CDU-Landtagsabgeordneten Christiane Staab. Sie hätte sich seiner Ansicht nach schon vor 2021 für weitergehende Schutzmaßnahmen für die Haubenlerche einsetzen müssen, auch um den Walldorfer "Katzenarrest" zu verhindern.

"Besonders amüsiert war nicht nur ich über einen Leserbrief des Ehemanns von Frau Staab in der Rhein-Neckar-Zeitung, in dem er versucht hat, die Verantwortung für den Katzenarrest und das Haubenlerchen-Management an die Walldorfer Stadtverwaltung und den Gemeinderat abzudrücken. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Frau Staab auch mal den Kontakt zu den Katzenbesitzern sucht", so Jung.

Denn die Katzenhalter hätten das Gefühl, dass kein Interesse daran bestehe, tatsächlich gemeinsame Lösungen zu finden, so Jung. "Außerdem fehlt ihnen weiterhin die Transparenz, was genau zu der Verordnung geführt hat." Auch müsse aufgearbeitet werden, "wieso der Datenschutz der Katzenhalter nicht ernstgenommen wurde", betonte Jung. Er kündigte an, hierzu erneut eine parlamentarische Anfrage an die Landesregierung zu stellen.