Wie viel Arbeit und Gehirnschmalz die Kummetstolle in Kostüme, Texte, Dekorationen und Choreografien stecken, verdient Respekt. Umso mehr, weil das Ergebnis stimmt und mitreißt: Am Ende dieser letzten Prunksitzung stand der Saal Kopf. Das Finale krönte die Garde mit wunderbaren "Facetten eines Clowns", wobei zuvor auch das Männerballett bei seiner Zeitreise durch fünf KVK-Jahrzehnte für Gänsehautmomente gesorgt hatte.

"Nach drei Jahren Fahrt sind wir endlich im Hafen der Träume angekommen", sagte der Kapitän und meinte damit die wegen Corona fastnachtsfreie Zeit. "Scheiß Corona", sangen später auch "Die Hütchen". Ralf Zaborosch am Piano, Gerd Stein, Hansjörg Ebert und erstmals "Goldkehlchen" Pascal Albuzat nahmen Lokales wie die Bürgermeister-Wahl, Edingen-Neckarhausens neuen "König", sprich Ortsoberhaupt Florian, oder auch das (fast) vergessene goldene Vereinsjubiläum ins Visier. Sie schlossen mit einer Hymne an Prinzessin Michaela I.: "Du bist alles für uns." Da war ihre Lieblichkeit, die "Regentin des Nordens", aus einer übergroßen Torte geschlüpft, um sich strahlend ihrem Volk zu zeigen.

Dass die Freunde dieses handgemachten Programms, das eher wie eine Theaterrevue daherkommt, teilweise von weit außerhalb anreisen, bewiesen auch dieses Jahr vier ausverkaufte Prunksitzungen in der Eduard-Schläfer-Halle. Unter dem Motto "Das Traumschiff – Michaela I." nahmen Kapitän und Elferratspräsident Marius Ebert und seine Crew ihre Gäste mit auf eine Reise durch Raum und Zeit.

Vor 50 Jahren lösten sich die Kummetstolle zwar vom Mutterverein, um als Karnevalsverein (KVK) auf eigenen Füßen zu stehen, doch ihrem Motto, Dorffastnacht von Neckarhäusern für Neckarhäuser zu machen, sind sie stets treu geblieben. Seitdem sind die Kummetstolle gewachsen und gewachsen – über 400 Vereinsmitglieder und über 100 Aktive in Vorstand, Garden und Elferrat machen nicht mehr nur Fastnacht für Neckarhäuser.

Edingen-Neckarhausen. Als die Fastnacht 1962 Neckarhausen besuchte, stieß sie dort beim damaligen Gesangverein Germania auf eine muntere Truppe von närrischen Aktiven, die sich selbst die "Kummetstolle " nannten. Die Fastnacht und ihre Jünger verliebten sich heftig ineinander und sobald die fünfte Jahreszeit anbricht, feiern sie ihre Beziehung, dass es nur so kracht.

Von Nicoline Pilz

Perfekter und mitreißender Marsch der Garde: Die Tanzgruppen des KVK sind das Aushängeschild des Vereins. Foto: Pilz

Der Werbeblock der Elferrats-Tenöre war eine rasante Bühnenshow mit passender Musik. Foto: Pilz

Tanzmariechen Tamina Maiwald trat im schönen neuen Kostüm auf die Bühne und bezauberte sowohl solo, als auch als Teil der perfekt abgestimmten "Funken" bei deren preiswürdigem Marsch zum Abba-Medley. Aus ihren Reihen stammt auch die Hoffenheimer Carneval-Club Prinzessin "Sabrina I.", die Ebert zwischendurch herzlich begrüßte. Um den "Werbeblock" von Asbach bis zum "Super-Perforator" kümmerten sich hingebungsvoll die "Tenöre" – und auch bei dieser Nummer blieb den Zuschauern angesichts der sekundenschnell gewechselten Kostüme und absoluter Spielfreude der Mund offen. Eine Zugabe war erwünscht – es wurden dann sogar zwei. Was die Trainerinnen aus ihren Schützlingen herausholen, ist zum Niederknien. Zu Recht dankte Marius Ebert, flankiert von seiner Chefhostess "Beatrice" alias Steffen Schier sowie Chefkoch Alex Jakel, allen Trainerinnen und beiden Dekoteams für Halle und Tische sowie allen sehr flinken und sehr freundlichen Bedienungen. Mürrisch waren an diesem Abend nur zwei: Anja Speicher und René Zieher, die auf der Bühne ihre Paarprobleme zelebrierten.

Mit Lenny und Yannick Schier stiegen zwei Brüder in die Bütt, die hoffen lassen, dass sie das auch weiter tun. Als "professionelles Prinzenpaar" auf der Durchreise zeigte sich "Waltraud, die V." recht genervt vom angesäuselten Prinzen "Karlheinz", den sie mitsamt seinem Sprachfehler drohte, nach Edingen zu verkaufen. Zwischendurch kümmerten sich lautstark die "Domguggler Speyer" darum, dass die Stimmung im Saal nicht nachließ, Sänger Guiseppe Cortese feuerte das Publikum mit einer Hit-Salve an. Höhepunkte des Programms sind auch am 25. Februar zu sehen, wenn sich die Kummetstolle beim Heringsessen kurzzeitig von der Fastnacht verabschieden.