Von Sabrina Lehr

Mauer/Leimen. Blaues Hemd, rote Krawatte, strahlendes Lachen – so steht er umringt vom Heidelberger Stadtrat Björn Leuzinger und Kollegen der Satire-Partei "Die Partei": John Ehret, Noch-Bürgermeister von Mauer und Bald-Oberbürgermeister von Leimen. "Die ,Partei’ erhält Zuwachs vom Leimener Oberbürgermeister John Ehret", heißt es auf dem auf Facebook veröffentlichten Foto: Demnach habe Ehret die "Partei"-Delegation bei einer Weinwanderung getroffen und sie auf ein Getränk eingeladen.

"Wir haben uns so gut verstanden dass er direkt zur ,Partei’ gewechselt ist. Er wird uns bei der Bürgermeisterwahl in Mauer unterstützen!", schreiben Leuzinger und Co. Hat die Satire-Partei also den bis dato betont unabhängigen Kommunalpolitiker, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, aber nicht deren Mitglied ist, nun doch von Parteimitgliedschaften überzeugt?

Und viel wichtiger: Wird bei Entscheidungen in Leimen künftig auch das "Welde-Orakel" bemüht? Kurze Gedächtnisstütze: Mit der Bierflasche, in deren Deckel wahlweise "Ja", "Nein" oder ein Fragezeichen steht, und entsprechendem Votum verhinderte Leuzinger im Heidelberger Stadtrat bekanntlich 2019 den Bau des RNV-Betriebshofs auf dem Ochsenkopf.

Ein Anruf bei Ehret bringt jedenfalls Klarheit: Er habe Leuzinger zufällig bei einer Weinwanderung getroffen und sei an eine Zusage aus dem Mauermer Wahlkampf 2020 erinnert worden: Damals traten etliche Kandidaten der Satirepartei an. Ehret, später Wahlsieger, wollte seine Mitbewerber mit dem Versprechen eines Kaltgetränks überzeugen, ihm zu verraten, "wieso sie gehäuft in Mauer antreten".

Eine kühle Weinschorle gab es nun 2024. Eine Antwort aber nicht. Und auch mit dem Rest hat die Spaßpartei sich einen Scherz erlaubt: Die rote Krawatte ist eine Fotomontage und Ehret bleibt parteiunabhängig.