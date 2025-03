Nußloch. (luw) Hundehalter in Nußloch und Umgebung sind in Alarmbereitschaft: Im Wald sind zwei offensichtliche "Nagelköder" gefunden worden. Dabei handelt es sich um Fleischstücke, in deren Innerem Nägel stecken. Die RNZ sprach mit der Frau, deren Hündin eines dieser Stücke aß – doch glücklicherweise blieb das Tier unversehrt.

Inzwischen kann die zwar immer noch schockierte