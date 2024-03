Eppelheim. (pau) Ein Labyrinth durch weiße Prachtroben. Vorbei an Tischen voller Trauringe, an Trockensträußen, Make-up-Koffern und Fotos traumhafter Anwesen. Die Hochzeitsmesse in Eppelheim ließ am Sonntag die Herzen aller Brautpaare höher schlagen.

Zum ersten Mal hatte Jörg Hecker mit seinen Anbietern in Eppelheim die Rudolf-Wild-Halle bezogen. Zum ersten Mal läuteten hier gedanklich schon die Hochzeitsglocken. Sein Veranstaltungskonzept hat der Planer allerdings während Corona entworfen und seither auch erprobt.

"Insgesamt acht Messen veranstalte ich – von Heidelberg bis Bad Bellingen", so der Unternehmer, der selbst einen DJ-Service betreibt. Vor Corona galt es in diesem Bereich 450 bis 500 Auftritte zu managen.

Dann wurde alles zu stressig. "Heute biete ich im Rahmen der Messe meinen DJs die Gelegenheit, sich selbst zu vermarkten", erklärte Hecker. Am Sonntag nutzte dazu beispielsweise auch Dario Karkovic die Gunst der Stunde. Adrett gekleidet präsentierte der Sänger, DJ und Pianist einen Liebessong nach dem nächsten.

Ein paar Meter griff derweil Jessica René in die Tasten ihres Keyboards. Ins Mikrofon hauchte sie dabei "You are so beautiful to me". Den Messebesuchern gefiel es. Schöne Hintergrundmusik, die das Hauptgeschehen nicht störte, sondern eher umrahmte.

Zeit, sich die Kleider einmal genauer anzusehen: Bei "Charmed Weddings" aus Ettenheim stehen vor allem fließende Stoffe aktuell hoch im Kurs. Die Trendkleider haben Spaghettiträger oder sind ärmellos. Brautmoden-Expertin Tanja Süvern beriet gerne von Kleidergröße XS bis XXL und "curvy". Von Glitzer über Spitze bleibt selten ein Traum unerfüllt. Und der Trend gehe ganz klar zum Zweitkleid. Also was Kurzes oder Sportliches für nach der Trauung. Jumpsuits werden da auch gerne genommen.

"Viele Bräute heiraten gleich in Sneaker. Es gibt mittlerweile auch eine Reihe, bei der Name und Datum auf den Schuhen vermerkt werden", weiß Süvern. Bequem muss es sein. Außerdem würden die meisten aufs Geld achten. Das bestätigt auch Jörg Hecker. "Die Brautpaare setzen Geld auf Qualität. Aber sie überlegen genau, was sie wollen. Niemand wirft gerne Geld zum Fenster heraus."

Dabei kann man für Hochzeiten schon viele Euro lassen. Für eine Bilderbuch-Hochzeit könne man schon mit 35.000 Euro rechnen, meint Hochzeits-Planerin Franziska Schrepp. Da wäre dann aber alles dabei. Das Weingut in der Pfalz, samt Sektempfang, freier Trauung, Blumenschmuck, Ringe, Kleid, Livemusik und Planung. Viele Bräute geben das Ruder nur ungern aus der Hand. Zu Schrepps Kunden zählen jene, die keine Zeit zur eigenen Planung haben – oder die gerne die Expertise nutzen. Für gewöhnlich würde sich erst gegenseitig kennengelernt und dann ein Budgetplan erstellt.

Auch „Hochzeitsmalerin“ Sandra Hobel aus Ladenburg hatte bei der Messe einen Stand. Foto: Kreutzer

Vor ein paar Jahren hat sich die ehemalige Eventmanagerin in Sachen Hochzeit selbstständig gemacht – und keinen Tag bisher bereut. "Ich liebe Hochzeiten", versichert Franziska Schrepp. Da sie bei den Veranstaltungen selbst vor Ort ist, habe sie zu Hause einen großen Fundus an Gast-Mode. Idealerweise würde sie die Paare etwa eineinhalb Jahre vor der Trauung kennenlernen.

Idealerweise steht alles etwa ein Dreivierteljahr vorm Termin fest. "Dann ist es für alle Parteien entspannt. Dann kann man sich kurz vor knapp noch um Kleinigkeiten kümmern", so Schrepp. Drei Wochen vor der Hochzeit kann das Kleid noch mal angepasst werden und ähnliches.

Anni Zilch bietet ihre Dienste als Visagistin an. "Dann bin ich gerne auf dem Event mit meinen Köfferchen dabei und kümmere mich auch um die Gäste." Primär geht es Zilch um die richtige Hautpflege. Daneben konnten sich die Besucher der Messe verschiedene Orte für Hochzeiten ansehen, mit Juwelieren und Fotografen ins Gespräch kommen.

"Es gibt aus jeder Sparte nur wenige Anbieter, sodass man nicht erschlagen wird, erklärt Jörg Hecker das Konzept der Messe. Ein Konzept, das aufgeht – und für viele strahlende Augen sorgte. Ein Vorgeschmack auf alles, was am schönsten Tag im Leben noch auf sie wartet.