Von Christoph Moll

Sandhausen. Warum? Diese Frage schießt mir schon kurz nach dem Start in den Kopf. Warum tue ich mir das bei dieser brütenden Hitze nur an? Ich hätte es wissen müssen, schließlich ist das nicht mein erster Dünenlauf in Sandhausen. Drei Mal war ich hier schon am Start, doch meine letzte Teilnahme lag schon sieben Jahre zurück. Zwei Kinder und eine Pandemie später sowie mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen quäle ich mich nun am Samstagabend wieder mit vielen weiteren Verrückten bei dieser Hitzeschlacht im Hardtwald.

Ja, ich hatte mir das gut überlegt. Seit Anfang des Jahres schnüre ich nach vielen Jahren "Pause" wieder die Laufschuhe. Das Ziel: irgendwann mal wieder einen Halbmarathon laufen. Die erste Teilnahme an einem Zehn-Kilometer-Lauf im Mai glückte – allerdings bei nicht einmal 20 Grad am frühen Morgen. Nun aber Sandhausen. Abends. Und 32 Grad. Das ist eine ganz andere Nummer. Und das merke ich schnell.

Am Anfang ignoriere ich die Umstände, laufe mein Tempo mit Ziel: eine Zeit um die 50 Minuten. Nach nicht einmal 400 Meter rufen bekannte Gesichter als Zuschauer am Streckenrand: "Gleich geschafft!" Ja, schön wär’s! Denn der erste Kilometer, so verrät mir mein Handy später, war mein schnellster. Danach ging es kontinuierlich bergab – also mit den Zeiten, leider nicht auf der Strecke.

Apropos Strecke: Nach dem Start und einer Runde im Walter-Reinhard-Stadion im Süden von Sandhausen geht es vorbei am Hardtwaldstadion des SV Sandhausen gleich in den Wald – und auf den Sand. Auf dem weichen Waldweg wird klar, warum der Dünenlauf so heißt, wie er eben heißt. Von einem nahen Restaurant strömt der Duft von leckerem Essen auf die Laufstrecke – wie gemein! Ich sehe es als Aussicht auf eine Belohnung.

Kurz nach dem ersten Kilometer geht es raus, doch wir bleiben am Waldrand. Hier brutzelt die Sonne aufs Haupt. Also Kappe auf – und schnell wieder in den Hardtwald, wobei dieser wegen des Klimawandels inzwischen doch einige Lücken aufweist und nicht mehr ganz so viel Schatten bietet. Ein bisschen "frischer" ist es hier aber. Es folgt eine Kreuzung, an der eine Stunde zuvor noch die Fünf-Kilometer-Läufer abgebogen sind. Doch kneifen ist nicht. Dann kommt ein "Berg" – okay, es ist die Rampe zur Brücke über die Autobahn. Sie fühlt sich aber an wie der Königstuhl.

"Immer locker bleiben" rät mir dann ein Mitläufer um die 60, als er mich überholt. Bin ich inzwischen so lahm? Als mir die nette Dame an der Wasserstation nach fünf Kilometern dann grinsend zwei Becher entgegenhält, frage ich: "Brauche ich gleich zwei?" Grinsend antwortet sie: "Ja, sieht man." Es geht immer weiter durch den Wald und diesmal – zum Glück – ohne Anstieg unter der Autobahn zurück Richtung Ziel.

Kam ins Schwitzen: RNZ-Redakteur Christoph Moll. Foto: Kreutzer

Die Füße brennen, die Mitläufer keuchen genauso. Einige haben inzwischen aufgegeben und gehen nur noch. Jetzt heißt es: beißen! Da kommt die zusätzliche Wasserstation nach acht Kilometern wie gerufen. Jetzt noch kurz einmal gute Miene machen für den RNZ-Fotografen und dann zurück zum Stadion, wo viele Zuschauer die Läufer anfeuern und für eine tolle Stimmung sorgen. Für einen richtigen Schlussspurt fehlen die Körner, doch das Minimalziel "unter einer Stunde" ist mit knapp über 55 Minuten geschafft. Wassermelone – die liegt sonst ewig daheim im Kühlschrank – schmeckt nun großartig. Und auch der Zitronentee, der mich an die Jugendherberge erinnert, läuft.

Zufrieden sind nicht nur die Läufer, sondern auch Thomas Schulze mit seinem Team. Der Organisator von der Turngemeinde (TG) Sandhausen konnte auf rund 40 Helfer – darunter über 20 als Streckenposten – zählen. Die Entscheidung, Start und Ziel vom Lège-Cap-Ferret-Platz im Ortszentrum ins Walter-Reinhard-Stadion zu verlegen, habe sich bewährt, berichtet er. Dies erleichtert dem Verein die Organisation, da weniger Streckenposten benötigt werden. Zudem können im Stadion nun beliebte Bambiniläufe ausgetragen werden. Nach einer Terminkollision im vergangenen Jahr hatten die Läufe dieses Jahr wieder mehr Teilnehmer. Einige Läufer mussten aber mit Kreislaufproblemen vom Roten Kreuz behandelt werden. Bei der TG wird deshalb darüber diskutiert, den Lauf auf einen Sonntagmorgen zu verlegen.

Die allermeisten Läufer waren aber nun einfach nur überglücklich, diese Hitzeschlacht gemeistert zu haben. Damit dürfte auch die Eingangsfrage beantwortet sein: Warum? Darum. Also bis nächstes Jahr!