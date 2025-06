Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Grüne Liste Hirschberg hat zwei Stellen in Großsachsen ausgemacht, an denen es für Fußgänger und Radfahrer schwierig und gefährlich ist, Straßen zu überqueren. Daher präsentierte Claudia Helmes in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag einen Antrag der GLH zu zwei Fußgänger- beziehungsweise Radübergängen.