Von Max Rieser

Hirschberg. Als Klaus-Dieter Fürbringer am vergangenen Sonntagmorgen in sein Arbeitszimmer in Leutershausen ging, machte er eine für ihn außergewöhnliche Entdeckung. Er fand ein kleines, totes Insekt, das einer Wespe zwar ähnelte, sich aber doch von der in Deutschland weitverbreiteten "Gemeinen Wespe" (Vespula Vulgaris) unterschied. Vor allem ihr extrem schmaler Hinterleib war ein Merkmal, das man bei den hiesigen Wespen nicht findet.

Fürbringer dachte sich erst mal nichts weiter dabei, bis er am Montag die RNZ aufschlug, die er seit 1971 mit kurzer Unterbrechung – weil er beruflich nach München gezogen war – täglich liest. Auf der Seite "Klaro" bemerkte er einen Artikel mit dem Titel "Große Welt der Wespen", in dem der Forscher Dr. Ralph Peters Tipps zum Umgang mit Wespen gab und auch darüber berichtete, dass es in Deutschland mehr als 10.000 Wespenarten gibt. Bei der Lektüre fiel Fürbringer seine Entdeckung vom Vortag wieder ein. Er fotografierte das kleine Flug-Insekt und schickte es an die RNZ mit der Bitte, Peters um Rat zu fragen, um welche Art es sich handeln könnte.

Peters ist Leiter der Sektion Hymenoptera beim Forschungsmuseum Koenig der Leibniz-Gemeinschaft in Bonn. Hymenoptera ist die lateinische Bezeichnung für die sogenannten "Hautflügler", zu denen neben Bienen und Hummeln auch Ameisen und eben Wespen zählen. Auf RNZ-Anfrage antwortete er prompt: "Das ist eine Sceliphron curvatum, die Orientalische Mauerwespe. Sie ist eine ursprünglich nicht bei uns heimische Art, die Spinnen jagt. Seit mehreren Jahren gibt es sie in weiten Teilen Deutschlands, und sie ist recht häufig."

Die orientalische Mauerwespe wird zur Familie der Grabwespen gezählt und wurde ursprünglich in Nordindien, Nepal und Kasachstan entdeckt. Seit 1979 verbreitet sie sich aber auch in Europa, wo sie durch ihre beachtliche Größe und ihr oft massenhaftes Auftreten für Aufsehen sorgte. Das sollte aber kein Grund zur Aufregung sein. Mauerwespen können zwar auch stechen, tun dies aber nur, wenn sie gedrückt oder anderweitig extrem gereizt werden. Angriffe auf Menschen sind nicht bekannt.

Klaus-Dieter Fürbringer freute sich über die Information und auch darüber, dass die Tiere sich von unliebsamen Spinnen ernähren. Er bemerkte schmunzelnd: "Also eigentlich ein nützliches Tier."