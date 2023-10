Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Einige Leutershausener hörten vor 50 Jahren, am 23. Oktober 1973, einen lauten Knall. Was die eigentliche Ursache war, nämlich der Absturz eines "Starfighters" am Staudenberg, stellte sich erst zwei Tage später heraus.

So berichtete die RNZ damals: "Erst am Donnerstagmorgen wurde das Trümmerfeld von einem Forstbeamten entdeckt, der seinen neuen Kollegen gerade in das Revier des Leutershausener Waldes im Gebiet der Hohen Waid hoch über der Bergstraße einführte." Der Anblick muss furchtbar gewesen sein. Die beiden Forstmitarbeiter fanden laut RNZ-Bericht einen Krater von etwa einem Meter Tiefe und fünf Metern Länge sowie Tausende von Wrackteilen vor. 500 Meter von der Aufschlagstelle entfernt wurden dann Teile der Triebwerke, Kleidungsfetzen und Körperteile gefunden.

Es handelte sich bei dem Abgestürzten um Captain Donald Lorne McCullough; ein 31-jähriger Familienvater, der für die kanadische Air Force tätig war. Er startete am Unglückstag vom Nato-Flugplatz Söllingen (Raststatt) aus zu einem Tiefflug über die Bundesrepublik. Wohl nur kurze Zeit später, etwa zehn Minuten danach, soll er einen Notruf abgesetzt haben. Und zerschellte dann am Staudenberg.

Der Such- und Rettungsdienst der Bundeswaffe aus Porz/Wahn begab sich zunächst mit 20 Hubschraubern auf die Suche nach dem Piloten des "Starfighters" vom Typ CF 104. Am Tag drauf beschränkte man sich auf den Raum Nordhessen/Südniedersachsen, bis er schließlich in Leutershausen gefunden wurde. Über die Absturzursache wird laut RNZ vermutet, dass der Pilot eventuell eine zu niedrige Flughöhe bei den schlechten Sichtverhältnissen gewählt hatte; es war neblig an dem Tag. In einem englischsprachigen Artikel wird ein Militärsprecher zitiert, der von einem "Mystery" (zu Deutsch: Rätsel) spricht, als er über das plötzliche Verschwinden des Piloten spricht.

Als bekannt wurde, dass er in Leutershausen abgestürzt ist, muss es mächtig Wirbel gegeben haben: "Da gab es schon viel Aufregung im Ort", erinnert sich Dr. Stefan Brand. Kein Wunder: Die Forstmitarbeiter informierten die Weinheimer Polizei, die sofort Beamte zur Sicherung der Aufprallstelle schickte. Wenig später trafen dann Feldjäger der Bundeswehr und amerikanische Militärpolizei ein, die das riesige Gelände zum "militärischen Sperrbezirk" erklärten. Hubschrauber kreisten über dem Wald.

Brand kann sich auch an die Landung eines Militärhubschraubers erinnern. Und er weiß noch, wie er auf seinem Weg zwischen Bahnhofstraße und Grundschule zahlreiche Militärfahrzeuge sah. "Sie standen auf dem alten Kerweplatz, wo sich heute das Betreute Wohnen befindet. Ich war damals in der ersten Klasse und dachte, es wäre Krieg." Die Detonation damals hatte er nicht gehört.

Da sich der Chemiker auch für Geschichtliches interessiert, machte er sich vor einigen Jahren auf, um die Absturzstelle zu suchen. Dort befindet sich ein Kreuz zum Gedenken, darunter ein paar Kabelstränge, die sich in dem Flugzeug befinden haben könnten.