Von Edda Nieber

Hirschberg. "Zuhause ist der Ort, an dem ich mich geborgen fühle. Zuhause ist der Ort, von dem ich jetzt fliehen muss." So heißt es in einem Kurzfilm des ukrainischen Regisseurs Pavel Rud.

Seit über einem Jahr herrscht in seinem Heimatland Krieg. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind geflohen. Manche von ihnen fanden in Hirschberg ein neues Zuhause