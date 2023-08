Von Edda Nieber

Hirschberg/Heidelberg. "Judentum in Deutschland ist viel mehr als die schrecklichen Jahre Nazizeit." Das betonte Dr. Ittai Joseph Tamari, Leiter des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland in Heidelberg, bei einer Führung durch das 1018 Quadratmeter große Archiv. Gut 15 Mitglieder des Arbeitskreises Ehemalige Synagoge