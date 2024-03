Hirschberg. (ans) Der Gemeindeverwaltung Hirschberg liegt nun der Prüfbericht der TÜV-Untersuchung für die neu installierte Seilnetzpyramide auf dem Hof der Martin-Stöhr-Grundschule vor. Und es gibt keine guten Nachrichten, wie aus einer Pressemitteilung des Bürgermeisteramtes hervorgeht. Denn der Bericht beinhaltet eine Beanstandung einer Gefahrenstelle, nämlich bezüglich der Abstände der Netzknotenpunkte, an dem Spielgerät, die nur durch den Hersteller behoben werden kann.

Dieser Mangel könne weder von der Gemeinde als Bauherr noch durch das beteiligte Ingenieurbüro noch von der Firma Gartenbau Schmitt als ausführender Firma akzeptiert werden. Der weitere zeitliche Ablauf liege damit zunächst in den Händen der Herstellerfirma, die dazu verpflichtet sei, den beanstandeten Mangel an dem von ihnen produzierten und gelieferten Spielgerät zu beheben.

"Für die Gemeinde Hirschberg sowie alle an dem Bau des Spielgerätes beteiligten Unternehmen steht die sichere Nutzung des Spielgerätes selbstverständlich an erster Stelle", wird in der Mitteilung betont. Aus diesem Grunde könne die Freigabe und Öffnung des Spielgerätes erst nach dem positiven Testat des Prüfers erfolgen. "Wir bedauern dies außerordentlich und hoffen für die schon lange darauf wartenden Kinder auf eine schnelle Lösung", so die Verwaltung.