Hirschberg. (ans) Dass der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag die Alte Villa auf der Agenda hatte, passte gut, denn just an diesem Tag starteten die Arbeiten für den ersten Sanierungsbauabschnitt mit dem Aufstellen des Gerüsts. Einstimmig beschloss der ATU, dem Gemeinderat zu empfehlen, die entsprechenden Gelder für den zweiten Bauabschnitt im kommenden Jahr im Haushalt einzuplanen. Hierfür belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 308.000 Euro.

Für den ersten Bauabschnitt sind im aktuellen Haushalt 250.000 Euro bereitgestellt. Und wie Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Sitzung verkünden konnte, liege man derzeit sogar etwas unter der Kostenschätzung. "Wir haben also sogar einen kleinen Puffer." Und einen altbekannten Architekten: Constantin Görtz konnte nach der Vorstellung seiner Konzeptstudie für den Pavillon einfach sitzen bleiben, denn er ist auch für die Sanierung der Alten Villa zuständig.

Nachdem nun der erste Bauabschnitt mit dem Aufbau des Gerüsts gestartet sei, gehe es am Montag weiter mit Dachdecker, Spengler und Zimmermann. Bereits Mitte/Ende November sollen deren Arbeiten abgeschlossen sein.

Der zweite Bauabschnitt, der im Frühjahr beginnen soll (erste Arbeiten allerdings schon im November), beinhaltet laut Görtz vor allem die Fassade. "Und die Fassadenarbeiten sind aufwendig", betonte der Architekt. Man befinde sich in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt; die entsprechende Genehmigung liege bereits vor. Görtz verdeutlichte anhand anschaulicher Fotos, was alles gemacht werden muss.

So zeigte er einen schönen historischen Wasserspeier mit Drachenkopf, der der Entwässerung der Balkone dient. Aber das Wasser läuft in alle Richtungen und beschädigt dadurch die Fassade. "Wir versuchen mit der Denkmalbehörde einen zeitgemäßeren Wasserablauf herzustellen", erläuterte Görtz. Der Terrazzoboden auf den Balkonen zeigt Risse auf, ist das Material doch kaum für die Außennutzung geeignet.

Aus dem Sockel müssen Teilbereiche herausgeschnitten und ergänzt werden. Die Holzbauteile werden repariert, die Türen überarbeitet. Das Dachgeschoss will der Architekt dämmen, allerdings soll der Speicher kalt bleiben. Darüber werde man noch mit der Denkmalbehörde reden. Klar ist allerdings schon jetzt: Für die Arbeiten im ersten und zweiten Bauabschnitt werden unterschiedliche Gerüste benötigt: "Ein Steinmetz braucht ein anderes Gerüst als ein Dachdecker", erklärte der Architekt.

Görtz machte auch deutlich: "Wir wollen nur das Nötigste machen und nicht das Gebäude neu herstellen." Sie würden versuchen, die Alte Villa so instandzusetzen, dass die Gemeinde in den nächsten 50 Jahren Ruhe hat.

Thomas Scholz (SPD) wollte vom Architekten noch wissen, ob es denn während der Bauphase vorübergehend zu einer Schließung der Alten Villa käme, schließlich befänden sich doch zahlreiche Gruppierungen und Institutionen inzwischen darin. Da konnte Görtz mit einem klaren "Nein" beruhigen. Allerdings könnte es mal vorkommen, dass es vielleicht zwei Tage lang laut werde. Damit können die Vereine und Gruppen sicherlich leben.