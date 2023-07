Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Der Wind weht in den Weinbergen und auf dem Hof des Weingutes Teutsch. Uli Roth fühlt das gern. Ein bisschen Luft im heißen Sommer kommt ihm gelegen.

Und genau diesen Wind – vielleicht nicht ganz so stark –, den wünscht er sich auch für den 12. August. Denn an diesem Samstag soll ein Weinfest der SGL-Drittliga-Handballer seine Premiere feiern. Hier oben, inmitten der Reben, auf dem Hof des Weinguts. "Die Pfalz macht uns schon lange vor, wie das geht", hält Roth nicht hinterm Berg, wo der Impuls herstammt.

Und genau so, wie es die Pfalz in so vielen kleinen Dörfern, Städtchen und Weingütern macht, so soll es nun auch in Hirschberg etabliert werden. Ort des Geschehens ist das Weingut Teutsch. Weil man mit Inhaber Johannes Teutsch schon lange eine Freundschaft pflegt. Und außerdem, so sagt Roth: "Die Location schreit nach so einem Weinfest."

Für die Handball-Legende gehört zu einem Weinfest gutes Essen. "Wir haben das ,Aubergin’ mit dabei", erzählt er. Der Bistrowagen von Hajnalka Dénes steht derzeit am Wochenende auf der Panoramaterrasse des Weinguts und ist bei Kennern für seine hochkarätigen Spezialitäten bereits bekannt. Das Angebot soll durch Flammkuchen, Winzersteak und Käseplatte erweitert werden. "Auf die Bratwurst wollen wir verzichten", sagt Roth. Schließlich soll es stilvoll zugehen. Dazu gehört auch eine dem Ambiente angemessene Dekoration, genauso Strandliegen für den samstagabendlichen Urlaubsfaktor. Sie sollen abseits des Gastronomieangebots platziert werden. Den Blick auf die Rheinebene und den Sonnenuntergang gibt es inklusive.

Aber in erster Linie gehört ins Angebot eines echten Weinfests natürlich guter Wein. "Der soll im Fokus stehen", sagt Uli Roth beim Vor-Ort-Termin. Dazu eine Auswahl von alkoholischen wie antialkoholischen Getränken.

Eingeleitet wird das Fest ab 17 Uhr mit Musik von DJ Kaimar. Da soll es erst mal "chillig" zugehen, erst später wird dann in den Partymodus übergeleitet. Bis 1 Uhr nachts soll dann gefeiert werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

800 Menschen, so sagt Roth, könnte man auf dem Festgelände unterbringen. "Die würde ich mir auch wünschen", schiebt er nach. Dabei zählt er auch auf die Fans der SG Leutershausen. Die Mannschaft der SGL ist schließlich eingebunden in die Veranstaltung, die unter dem Motto "Rot-Weiß-Wingert" läuft. Die Farben stehen zum einen für den Wein, zum anderen für den Verein. "Das ist ein bisschen die Präsentation zum Saisonbeginn", sagt Roth.

Dafür gibt es in der dann noch laufenden Saisonvorbereitung einen freien Tag für die Sportler. Dafür sind die Spieler in Auf- und Abbau genauso eingeplant wie zur Durchführung des Fests. Hautnah wird man sie erleben, sagt Roth. Sportlich ist das dann eine Woche später möglich, wenn die SGL am 18. August in einem Testspiel auf den TV Großwallstadt trifft.

Der "Rot-Weiß-Wingert" ist ein Testballon. "Wir starten erst mal entspannt mit einem Samstag", blickt Roth auf die Premiere. Der Wunsch ist aber ganz klar der, dass sich das Weinfest im Veranstaltungskalender etabliert, dass es wächst, vielleicht auf eine Wochenendveranstaltung. Dafür muss das Fest in seiner ersten Auflage erst mal angenommen werden. Die Veranstalter wollen dafür alles geben, das macht Uli Roth unmissverständlich klar: "Wir werden uns alle Mühe geben, damit es den Menschen gut gefällt!"