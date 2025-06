Von Annette Steininger

Hirschberg. Die 17. Oldtimershow des Oldtimerclubs Leutershausen findet in diesem Jahr an anderer Stelle statt. So können die motorisierten Schmuckstücke am Sonntag, 29. Juni, auf dem Stoppelacker beim Hofcafé Reisig in Großsachsen bewundert werden.

Sonst findet die Show ja an der Markthalle in Leutershausen statt, aber die Arbeiten am