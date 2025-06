Von Günther Grosch

Hirschberg. Alles da – von Robert Tecls 1924er "Hudson Terraplane"-Gangster-Limousine, über Jörg Pühlers Vorkriegs-Fiat Topolino bis hin zu den über dem Stoppelacker in der Sonne lack- und chromblitzenden Ford Capris.

Dazwischen abgestellt zudem fast alles, was das Herz eines Oldtimer-Fans bis zum Hals hinauf schlagen lässt: Hier ein Mercedes 190er und das rot-schwarz glänzende Ford Model A "Tudor" ("Two door" – Zweitürer), Baujahr 1930.

Die heiße Witterung hatte den Stoppelacker hart wie Asphalt gemacht, sodass die Hits der Automobilgeschichte ohne Probleme eingeparkt werden konnten. Foto: Kreutzer

Daneben ein Dodge und eine Corvette Sting Ray, ebenso wie ein Ford Taunus, ein Opel Rekord und ein Opel Diplomat. Oder der Zündapp-Janus Z50, bei dem man vorne und hinten aussteigen kann sowie ein Trabant 601-S de Luxe.

Alles dran, vom Holzspeichenrad und Mahagoni-Armaturenbrett bis hin zur Todsünde in den Augen eines jeden Oldie-Freaks: ein an ein Ford A-Modell "gottlob" nur per Haft-Gummi angepapptes Navi. Die unter "Gehäkeltem" verborgene Toilettenrolle einschließlich Wackeldackel war dagegen weniger anachronistisch.

Mehr als 80 meist mit röhrendem Motor anfahrende Oldies hatten sich am Sonntag auf dem Stoppelacker neben dem Reisighof zum alljährlichen "Who is Who" des gut 60 Mitglieder zählenden Oldtimer Clubs Leutershausen (OCL) eingefunden.

Dass er nicht mit seinem 1924er "Stanley-Dampfwagen", einer der letzten mit Kerosin betriebenen Zwei-Zylinder Dampfmaschinen, kommen konnte, bedauerte Jörg Pühler. Er wusste dies aber mit einem ebenso noblen wie nachvollziehbaren Argument zu begründen: Seit gut zwei Wochen habe in seiner Halle ein Gartenrotschwanzpärchen gebrütet.

Und ausgerechnet tags zuvor mit der rund fünf Tage dauernden "Flugschule" für seinen vier Köpfe zählenden Nachwuchs begonnen.

Weil er aber zum "Anheizen" seines Stanleys und dessen 1500 Liter fassenden Wassertank gut eine Stunde braucht, habe er aus Rücksicht auf die Vögel auf seinen Fiat-Topolino zurückgegriffen.

Einem Modell, das zu Kriegszeiten von den Italienern als Krankenwagen eingesetzt wurde. Das Modell von 1947 hatte Pühler in einer Scheune entdeckt.

"Jede Menge Geschichten" von und über den von seinem Großvater Karl-Heinz Engel 1958 erstandenen und seitdem in Familienbesitz befindlichen "Zündapp-Janus Z50" wusste auch Hans-Peter Engel am vom OCL-Vorsitzenden Klaus Hartmann reservierten "Plaudertisch" zu erzählen.

So nahm dann auch das vom Oldtimer-Club Leutershausen mittlerweile zum 17. Mal ausgerichtete Treffen seine Besucher mit auf eine Reise in die Automobilgeschichte. Es waren aber nicht nur die Träume vergangener Epochen, die auch Bürgermeister Ralf Gänshirt in die Historie mitnahmen.

Es war vielmehr und nicht zuletzt der Anblick automobiler Kostbarkeiten, der Herzklopfen verursacht. "Denn Motorsport in all seinen Erscheinungsformen strahlt nach wie vor und mehr denn je eine grandiose Faszination und Anziehungskraft aus und sorgt bei allen Altersschichten für eine erhöhte Pulsfrequenz", so OCL-Vorsitzender Klaus Hartmann.

Er kündigte an, dass 2026 die Show wieder wie gewohnt an der Markthalle in Leutershausen stattfinde. Was auch die "Laufkundschaft" freuen dürfte, die nicht nur der heißen Sommertemperaturen wegen nicht den Weg auf den Reisig-Hof auf sich nahm.

Nicht nur die Umbauarbeiten an dem in unmittelbarer Nachbarschaft zur Markthalle befindlichen Ärztehaus hätten den zur Verfügung stehenden Platz eingeschränkt, so Hartmann. Hinzugekommen sei eine Großveranstaltung der Sportgemeinde Leutershausen.

Dennoch zeigten sich alle mit der Ausweichstätte zufrieden. Lediglich wenn es geregnet hätte, wäre der Acker zur Herausforderung geworden. So aber sorgten die Raritäten für gute Laune. Die Fachsimpeleien über Vergaser, Originalteile, und Restaurierungsabenteuer eingeschlossen.

"Oldtimer sind ein Kulturgut, das seit Jahrzehnten eine wachsende Fangemeinde um sich versammelt", so Hartmann. Dafür, dass man den Oldtimer-Freunden den roten Teppich ausgerollt habe, sei man Familie Reisig sehr dankbar.