Hirschberg. (keke) Ob 1848 (Scheitern der Märzrevolution), 1918 (Sturz der Monarchie), 1923 (Hitler-Ludendorff-Putsch), 1938 (Novemberpogrom) oder 1989 (Fall der Berliner Mauer): Der 9. November ist in der Geschichte ein höchst vielschichtiger Tag. Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge erinnert mit der Gemeinde regelmäßig insbesondere an die Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und die damit einhergehende Verwüstung von Synagogen, jüdischer Geschäfte und Wohnungen. So auch am Donnerstag mit einer von Elisabed Mamradze am Klavier umrahmten Veranstaltung.

"Diese Nacht markiert den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden hin zu ihrer systematischen Vertreibung und Ermordung in Vernichtungslagern", machte der Vorsitzende des Arbeitskreises, Michael Penk, nicht zuletzt im Gedenken an die ermordeten 27 Juden aus Hirschberg deutlich.

Jüdinnen und Juden hätten wieder Angst, in Deutschland zu leben. Gerade in 2023 habe Antisemitismus ein erschreckendes Ausmaß angenommen, so Penk.

Der Arbeitskreis schaffe die Brücke, Vergangenes nicht vergessen zu lassen und die Sinne für die Gegenwart und Zukunft zu schärfen, spann Bürgermeister Ralf Gänshirt den Bogen weiter. Die Mitglieder hätten durch ihre Arbeit – der Arbeitskreis feierte just an diesem Tag seinen 25. Gründungsgeburtstag – den Schicksalen der jüdischen Mitbürger ein Gesicht gegeben. Frieden könne nur dort entstehen, wo Diskurs und Dialog gefördert würden, so Gänshirt. "Wo eben jene Menschlichkeit nicht zerstört werden kann, mit der in jener Nacht 1938 das Leben der noch in Hirschberg verbliebenen jüdischen Mitbürger gerettet wurde."

Die Synagoge in Leutershausen wurde vor ihrer Zerstörung bewahrt, weil sie bereits im April 1938 von der jüdischen an die politische Gemeinde verkauft worden war. Und die Bürger retteten auch das Leben der noch im Ort wohnenden Juden.

Während sich die zwei letzten jüdischen Familien in den Hinterzimmern ihrer Häuser versteckten, antworteten die Nachbarn auf die Frage nach jüdischen Wohnungen, dass bereits alle Leutershausen verlassen hätten. Dies zeige, dass auch in den dunkelsten Stunden dort Hoffnung bestehen kann, wo Menschlichkeit und Zusammenhalt nicht gänzlich ausgelöscht werden können.

Die Aktualität des von den Vorrednern Geschilderten verdeutlichte als Hauptredner der Historiker und Journalist Konstantin Groß (Foto: Dorn). Waren vor der Synagoge doch erstmals in der Geschichte der Gedenkstunde zwei Polizeifahrzeuge vorgefahren, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. In seiner einstündigen Aufarbeitung der geschichtsträchtigen Daten nahm Groß die tragischen Ereignisse in 1938, die "zwiespältigen" des Herbstes 1918 wie die "glücklichen" des 9. November 1989 in den Fokus.

Mit scharfer Kritik am Verhalten der jeweiligen Bundesregierungen im Zuge der Verfolgung von nationalsozialistischen Angehörigen nach dem Krieg hielt Groß dabei nicht hinter dem Berg. Ein offizielles Erinnern auf bundesweiter Ebene nach 1945 sei zunächst ausgeblieben. Erst am 9. November 1978 fand auf Initiative des Zentralrates der Juden in Deutschland eine zentrale Gedenkfeier in der Kölner Synagoge statt. Nicht außen vor lassen mochte Groß die Rolle, die unter Konrad Adenauer der Chef des Kanzleramtes, Hans Globke, Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger als ehemaliges NSDAP-Mitglied und Ministerpräsident Hans Filbinger als ehemaliger "Marinerichter" spielten. "Die demokratische Entwicklung Deutschlands hat es dennoch weder behindert geschweige denn verhindert", so der Historiker.

Zufriedenheit löst bei Groß aus, dass immer mehr Namen "von Protagonisten des Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus" von Straßen und Einrichtungen getilgt werden. In Hirschberg jedoch werde Carl Diem als "bis zuletzt fanatischer Nationalsozialist" nach wie vor mit einem Straßennamen geehrt. "Gemäß mehrfacher Bekundung sehen weder Kommunalpolitik noch Zivilgesellschaft einen Handlungsbedarf – ein Verhalten, das außerhalb von Hirschberg bei vielen Unverständnis auslöst." Trotz der vielen antisemitischen Vorfälle sei Deutschland 2023 in keiner Weise mit 1938 zu vergleichen, schloss sich Groß den Worten des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an. "1938 organisierte der Staat das Pogrom. Heute schützt der deutsche Staat die jüdische Gemeinschaft." Der Jahrestag lehre: "Nur die Demokratie bedeutet Freiheit, Frieden und Wohlstand."