Hirschberg. (dani) In gelbe Warnwesten gekleidet machten sich am Samstag mehrere Menschen an einem Laternenmast nach dem anderen zu schaffen, mit Schwämmen, Schabern und Spray bearbeiteten sie Schilder und Pfähle. Ihr Gegner: Aufkleber. Man findet sie im ganzen Ort. Nun ging es ihnen jedoch an den Kragen. Anlässlich der Aufräumaktion "Hirschberg putzt sich raus", die am Samstag bereits zum elften Mal stattfand, bildete sich eine Arbeitsgruppe, um gegen die Sticker vorzugehen.

Auch gegen andere Verunreinigungen gingen die rund 80 Freiwilligen vor, die sich am frühen Vormittag auf dem Bauhof versammelt hatten. Sie schienen es kaum erwarten zu können, mit Eimern, Handschuhen und Greifzangen ausgestattet, dem Müll zu Leibe zu rücken. Ihren Tatendrang lobte Bürgermeister Ralf Gänshirt, der ebenfalls mitanpackte.

Eva Rastogi und Dagmar Schmitt-Thurner (r.) entfernten mühevoll zahlreiche Sticker.

In fünf Gruppen schwärmten die Teilnehmer aus, begleitet von Bauhofmitarbeitern und deren Fahrzeugen, um in den Ortskernen sowie im Gewerbegebiet, am Autobahnzubringer und in Feld und Flur rund ums Hilfeleistungszentrum für Ordnung zu sorgen. Auch das sechste Team, die Arbeitsgruppe, die sich der Entfernung der Aufkleber zugeschrieben hatte, teilte sich auf, um in beiden Ortsteilen aktiv zu werden. Zu dritt machten sie sich auf den Weg, und es dauerte nicht lange, bis sie die ersten Sticker entdeckten. Es sei ihm ein persönliches Anliegen, die Aufkleber so gut es geht zu beseitigen, so Gänshirt, der die Gruppe in Großsachsen tatkräftig unterstützte. Ihre Botschaften seien teilweise völlig daneben, und wenn ein Sticker hänge, sei er wie ein Magnet für weitere.

Insbesondere die Ortseingänge seien komplett vollgeklebt, zeigte sich Dagmar Schmitt-Thurner verständnislos, während sie mühevoll einen Aufkleber von einem Laternenmast kratzte. Einige der Sticker ließen sich leicht lösen, die meisten aber waren sehr widerspenstig und mussten mit Spray und viel Geduld entfernt werden. Eine echte Sisyphusarbeit, der sich Schmitt-Thurner mit Eva Rastori und Dorothea Stotz-von der Heide stellte. Sie kamen nur langsam voran und arbeiteten sich Schild für Schild durch Leutershausen. Auch das Aufsammeln der Fetzen war nicht gerade einfach, wenn sie nicht vom Wind davongetragen wurden, lagen sie als winzige Stücke auf dem Boden.

"Morgen hab ich bestimmt Muskelkater", sagte Rastori und lachte, als sie auf einer Leiter stehend weit oben ein Straßenschild von Kleberesten befreite. Letzten Sommer habe sie bereits in Eigenregie einige Aufkleber entfernt. Bis heute sei es ein gutes Gefühl, an den jetzt wieder sauberen Stellen vorbeizulaufen. Mitunter könnten die Sticker sogar gefährlich werden, wusste eine Teilnehmerin, die in Großsachsen mithalf: "Manche Schilder kann man gar nicht mehr lesen, vor allem nicht nachts."

Gänshirt freute sich, dass er mit seiner Ansicht gegenüber den Stickern nicht allein ist. Er sei allen dankbar, die auch unter dem Jahr den Spachtel in die Hand nehmen und die Klebebotschaften entfernen, so Gänshirt, dessen Eimer sich langsam mit den zerrissenen Aufklebern füllte. Beim Entfernen sei jedoch auch große Vorsicht geboten: Man müsse aufpassen, dass man die Schilder und deren reflektierende Oberfläche nicht beschädigt.

Nach einigen Stunden Arbeit hatten sich die Fleißigen einen Imbiss im Hilfeleistungszentrum redlich verdient. 673,5 Kilo Müll seien zusammengekommen, so Bauhofleiter Carsten Ewald am Ende. 600 Gramm Sticker konnten sie zusätzlich verzeichnen, ebenso wie eine Couch, die sie unweit des Autobahnzubringers gefunden hatten. "Die Sticker nehmen langsam echt überhand", fand Ewald. Er zog als Fazit aus der ersten Entfernaktion, dass sie diesen Bereich beim Aktionstag im nächsten Jahr vermehrt angehen müssen.