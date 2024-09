Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Seit dem Jahr 1957 macht es sich der Sing-und Volkstanzkreis Leutershausen (SVK) zur Aufgabe, das Brauchtum in der Gemeinde zu beleben und zu erhalten. Neben der Durchführung des Sommertagszuges, dem Maibaumstellen und vielen öffentlichen Auftritten wird unter der Regie des SVK Leutershausen in der Zeit vom 20. bis 23. September nun zum 39. Mal die Heisemer Storchekerwe durchgeführt.

Zum Besuch dieser traditionellen Veranstaltung, die alljährlich zum Herbstbeginn in der Gemeinde gefeiert wird, ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Die Vorbereitungen für das große Brauchtumsfest laufen derzeit bereits auf Hochtouren, wie SVK-Vorsitzender Jürgen Gustke der RNZ mitteilte.

Das geplante Programm bietet in diesem Jahr für alle Generationen viel Spaß und Unterhaltung. Den Auftakt machen die Mitstreiter von der "IG Heisemer Storchekerwe" , die am Freitag ab 19 Uhr zur großen Kerweparty mit der Schriesheimer "T-Band" einladen. Der Eintritt auf das Partygelände an der Martin-Stöhr-Grundschule ist frei.

Die offizielle Kerwe-Eröffnung erfolgt am Samstag ab 16 Uhr mit dem Stellen der Kerwe-Fichte, dem Fassbieranstich durch den Bürgermeister und dem Kerwe-Prozedere mit Kuchen, Wein und Böllerschüssen vom Schützenverein.

Dazu werden nicht nur die Weinhoheiten aus der Region erwartet, sondern auch zahlreiche befreundete Trachten-Formationen und Kerwevereine. Am Samstagabend wird die beliebte Partyband "The Fresh" aus dem Frankenland auf dem Kerweplatz musikalisch durchstarten. Beginn ist bei freiem Eintritt um 19 Uhr.

Sonntags gibt es einen zünftigen Frühschoppen auf dem Kerweplatz. Um 14 Uhr erfolgt nach dem Kerweumzug durch die Ortsstraßen auf dem Festgelände die legendäre "Kerweredd" vom Kerweschlackl Jürgen Gustke. So manche Geschichte und Begebenheit wird er in heiteren Reimen vortragen.

Das Hammelpaar von 2023 wird offiziell verabschiedet, und das neue "Duo" mittels "Schützenschuss" beim traditionellen "Hammeltanz" ermittelt. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die Blasmusik Schimmeldewog auf. Am Montag findet ab 15 Uhr der Seniorennachmittag in der Aula der Martin-Stöhr-Grundschule statt.

Unter der Mitwirkung des Sing-und Volkstanzkreises, dem Kerweschlackl und einer Musikgruppe wird es für alle Heisemer Seniorinnen und Senioren sicherlich ein vergnüglicher Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Heisemer Wein werden. Der Eintritt ist frei. Ein großer Vergnügungspark lädt zudem Kinder, Jugendliche und jung gebliebene Kerwe-Nostalgiker zu einem Besuch ein.