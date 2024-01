Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Achim Sagstetter vom Restaurant "FantasTisch" in Leutershausen, der Schriesheimer Winzer Max Jäck und das Olympia-Kino haben sich zu einem genussvollen Filmabend am Freitag, 16. Februar, unter dem Titel "Käse trifft Wein" zusammengetan. Max Jäck, einer der innovativsten Winzer der Region, der erst vor Kurzem in den "Eichelmann 2024", einen der renommiertesten Weinführer Deutschlands, aufgenommen wurde und dessen Betrieb in der Umstellung zum Bio-Weingut ist, wird drei seiner Weine (weiß und rot) vorstellen und zur Verkostung anbieten.

Achim Sagstetter, der nach seiner Ausbildung in der Schweiz tätig war und aufgrund von Fortbildungen als Käse-Experte gelten kann, wird einen Käseteller mit vier Sorten aus verschiedenen europäischen Ländern vorbereiten, im Geschmack abgestimmt auf die angebotenen Weine.

Passend dazu zeigt das Kino den Film "Terroir – Eine genussvolle Reise in die Welt des Weins". Der dänische Filmemacher Rasmus Dinesen zeigt, dass es bei Wein um weit mehr geht als nur um das Getränk in der Flasche. Er besucht Weinberge und Weinkeller, trifft engagierte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Weinbau, Weinhandel und Mikrobiologie und erfährt, was einen Wein einzigartig und individuell erfahrbar macht.

Dinesen analysiert die Gegebenheiten, die den Charakter eines Weins bestimmen, und nimmt sein Publikum mit hinter die Kulissen, um jeden Winkel vom Boden bis zum fertigen Wein zu ergründen. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.45 Uhr.

Info: Der Eintritt beträgt 29 Euro. Tickets sind über die Kino-Homepage www.olympia-leutershausen.de erhältlich, dabei fällt zusätzlich eine Verkaufsgebühr an. Wer diese sparen will, kann die Karten ab sofort an der Kinokasse erwerben. Zwecks besserer Planung bitten die Veranstalter um Kartenkauf bis zum 12. Februar.