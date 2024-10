Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das Zentrum vom Gruselspaß in Leutershausen ist ganz klar an Halloween im Beinpfad zu finden. Angefangen hatte alles mit besonderen Aktionen vor über zehn Jahren. Aus kleinen Streichen wurden immer größere Events. Und Jahr für Jahr denken sich Martin Mosetter, seine zehn helfenden Freunde und Nachbarn immer wieder etwas Neues aus. So nun auch am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr.

Und das dürfte große und kleine Gespenster, Hexen und Vampire freuen, denn im vergangenen Jahr war nicht an eine Halloween-Feier zu denken. Bernhard Adler, Nachbar und Freund von Mosetter, der immer engagiert mit dabei war, erkrankte schwer und verstarb schließlich. "Ohne ihn wollten wir nicht", sagt Mosetter rückblickend.

Doch in diesem Jahr, wenn das Wetter mitspielt, soll es am 31. Oktober wieder eine bunte Veranstaltung im Beinpfad geben. "Es wird ein gruseliger Parcours entstehen, der sich durch Garagen und Gartenpavillons schlängelt", kündigt Mosetter an. Wer den Mut habe, diesen Weg zu beschreiten, werde mit vielen eindrucksvollen Erlebnissen belohnt.

Für die Sportlichen gibt es Balancierstationen, Arachnophobiker können ihre Angst vor Spinnen überwinden und Naturliebhaber ihre Wetterbeobachtungen machen. Fans von Bettdecken und Ketten entdecken sicherlich ein paar Gespenster. Auch eine "Sammlung aus Plastik", darunter Skelette und gruselige Masken, kann bewundert werden.

"Und Meeresbiologen kommen auf ihre Kosten – mit faszinierenden Einblicken in die Tiefen der Unterwasserwelt", kündigt Mosetter an, der immer viel Arbeit in den Halloween-Spaß investiert. Neugierige und Mutige sind herzlich willkommen. "Und keine Sorge – alles ist nur aus Stoff, Plastik, Klebeband und Licht!", beruhigt Mosetter.

Einen kleinen Hinweis hat er noch an alle Leutershausener: Achtung, in den Tagen vor Halloween könnten wieder einige ungewöhnliche Gestalten durch die Straßen ziehen, besonders abends, wenn es dunkel wird. Dinosaurier, Gespenster und andere skurrile Figuren seien im Rahmen von "Guerilla-Marketing" unterwegs. "Keine Sorge, nicht erschrecken – sie wollen nur spielen!"