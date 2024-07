Hirschberg-Leutershausen. (ans) Immer mal wieder werden bedeutende Fußballspiele während des Heisemer Straßenfestes ausgetragen: So auch diesmal am ersten Festtag, Freitag, 5. Juli. Um 18 Uhr spielt Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Spanien. Doch die Vereine sind vorbereitet: Gleich mehrere bieten Public Viewing an.

Organisator Walter Scholl hat Meldungen von der Sängereinheit, vom MGV 1884, vom Verein Zukunft Landwirtschaft, vom 1. Dartclub Hirschberg, von der S3L und vom Fußballverein, dass sie das Spiel zeigen (Standorte der Höfe unter www.strassenfest-leutershausen.de/Teilnehmer). Der Handball-Förderverein überträgt den "Kracher" eventuell auf Leinwand an der Markthalle.

Doch was passiert, wenn es Verlängerung gibt oder gar Elfmeterschießen? Denn die offizielle Eröffnung ist auf 20 Uhr an der Ecke Mittelgasse/Kreuzgasse terminiert. Es könnte also sein, dass das Spiel dann noch läuft. "Dann steht der Bürgermeister alleine da, und wir gucken weiter", witzelte Scholl. Aber ganz ernsthaft: "Es bleibt bei der Uhrzeit." Er prognostiziert ein 2:1 oder 3:1 für Spanien.

Dem Organisator war es bezüglich des Wirbels ums Gastroangebot von "FantasTisch"-Wirt Achim Sagstetter noch wichtig zu betonen, dass die "Selenfutter Manufactur" vom Dartclub engagiert wurde und die Einnahmen geteilt wurden. "Satchmo Hotdog" war vom Handball-Förderverein beauftragt und gab einen Teil der Einnahmen ab. "Beide standen bei diesen Vereinen, sodass klar war, dass sie dazugehören", betont Scholl.