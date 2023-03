Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Meist werden ihre Klänge mit Jahrmarktmusik oder auch Zirkusmelodien in Verbindung gebracht. Dass Drehorgeln aber weit mehr als Kirmes-Klamauk zu bieten haben, wurde bei einem Konzert in der Wallfahrtskirche in Leutershausen hörbar. Kompositionen aus dem Barock oder der Romantik, Werke von Bach, Beethoven, ja sogar Mozart wurden