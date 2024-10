Von Annette Steininger

Hirschberg. Das Bestattungswesen ist im Wandel, immer öfter werden alternative Formen für die letzte Ruhe gewünscht. Auch in Hirschberg geht man neue Wege. So informierte Bürgermeister Ralf Gänshirt am Ende der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag, dass es erste Überlegungen und Ideen für einen Friedweinberg auf dem