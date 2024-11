Von Heike Warlich

Hirschberg-Großsachsen. Pfarrerin Elfi Rentrop engagiert sich seit 39 Jahren für Menschen, die in Deutschland Asyl suchen. Einblicke in ihre Arbeit sowie die Situation der Geflüchteten an der Bergstraße allgemein gab sie jetzt auf Einladung des Ökumenischen Bildungswerks Großsachsen im evangelischen Gemeindehaus in der Breitgasse.

"In diesem Haus