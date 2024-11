Hirschberg-Großsachsen. (ans) Gerade mal knapp einen Monat ist die letzte Weichenstörung in Hirschberg-Großsachsen her, nun kam es am Mittwochvormittag erneut dazu. Wieder ereignete sie sich südlich des RNV-Bahnhofs.

Ganz so schlimm wirkte sich die Störung, die ab 10.15 Uhr auftrat, diesmal aber nicht auf die Linie 5 aus. Im Oktober hatte diese den Fahrplan gehörig durcheinandergewirbelt. An den Haltestellen, zum Beispiel in Weinheim, wurde man über die Fahrgastanzeigen informiert, dass es eine Störung in Großsachsen gebe.

"Unsere Werkstatt war recht schnell vor Ort, und wir konnten gegen 11 Uhr den Betrieb wieder aufnehmen", teilte Victoria Pfaff von der RNV-Unternehmenskommunikation auf RNZ-Anfrage mit. Parallel dazu sei die Weiche repariert worden. "Es kam noch bis in die Mittagszeit zu einzelnen Verspätungen", so Pfaff. Das sei auf die Länge der Linie 5 und ihren Streckencharakter als Ringlinie zurückzuführen.

Zu den Auswirkungen auf den Individualverkehr sei ihnen leider nichts bekannt. Als die RNZ vor Ort vorbeischaute, musste der Verkehr zwar einspurig an der Baustelle vorbeifahren, aber größere Staus in der Ortsdurchfahrt gab es diesmal nicht.