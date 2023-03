Hirschberg-Großsachsen. (ans) Als RNZ-Fotograf Bernhard Kreutzer am Sonntagmorgen durch Großsachsen fuhr, staunte er nicht schlecht: Unbekannte hatten die mobile Blitzeranlage in der Landstraße beim RNV-Bahnhof mit Ästen versehen.

Wahrscheinlich stammen die Äste von einer Wiese in unmittelbarer Nähe. Foto: Kreutzer

Unweit des Gerätes befindet sich eine von solchen Ästen umrahmten Wiese, auf der die Gemeinde Hirschberg und die Firma Rifcon darüber informieren, dass es hier noch "Platz für den Spatz" gibt. Offenbar haben die Unbekannten die Zweige von dort entwendet.

Die RNZ erkundigte sich beim für die Blitzer zuständigen Landratsamt, ob die Aktion dort bekannt sei. Und in der Tat: "Nach Auskunft unseres Straßenverkehrsamtes verfügt die angesprochene, vom Rhein-Neckar-Kreis eingesetzte semi-mobile Messanlage, über einen Alarmmelder", teilte Sprecherin Silke Hartmann mit. "Nachdem ein Vibrationsalarm ausgelöst wurde, waren die Kollegen im Messdienst informiert und konnten die Äste zeitnah beseitigen."

Eine Anzeige sei in diesem Fall nicht vorgesehen, antwortete Hartmann auf RNZ-Anfrage. Der Messeinsatz werde wie geplant am Montagabend beendet werden, kündigte sie am Montagmorgen an.