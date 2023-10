Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die "Gebäudeampel" ist ein großes Thema für die Evangelischen Kirchengemeinden in Baden. Sie steht auch im Mittelpunkt der Versammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr, in der Kirche. Es geht um den Bericht und die Beratung über den Vorschlag des Bezirkskirchenrats zur "Gebäudeampel".

Zur Erläuterung: Die badische Landeskirche beabsichtigt, sich während des Strategieprozesses 2032 von circa 66 Prozent ihrer Gebäude zu trennen. Aus diesem Anlass wurden alle Kirchen und Gemeindehäuser in ein Ampelsystem eingeteilt. Rot bedeutet, dass die Landeskirche keine Zuschüsse zur Renovierung oder Reparaturen mehr gewährt.

Für Gebäude mit einem gelben Punkt werden nur noch sicherheitsrelevante Maßnahmen bezuschusst. Ein grüner Punkt bedeutet, dass diese Gebäude auch in Zukunft von der Landeskirche erhalten werden.

Das in Leutershausen geplante Gemeindehaus wurde auf Rot gesetzt und wird nicht gebaut. Die fürs Gemeindehaus bewilligten Gelder werden für die Innenrenovierung der Kirche eingesetzt. Diese sollte dann in einem guten Zustand sein und auf Jahrzehnte als Gottesdienstraum genutzt werden können. Der Bezirkskirchenrat schlägt daher vor, sie auf Gelb zu setzen.

Das Großsachsener Gemeindehaus wird auf Grün gesetzt. Der Bezirkskirchenrat empfiehlt, es als gemeinsames Gemeindehaus in der Region zu nutzen. Vorschläge und Anträge nimmt Walter Scholl, Vorsitzender der Gemeindeversammlung, unter der Telefonnummer 06201/53870 entgegen.