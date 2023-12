Von Annette Steininger

Hirschberg. Ernste Töne schlug Bürgermeister Ralf Gänshirt in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres am Dienstag an. So herrsche zwar aktuell in Hirschberg bezüglich der Flüchtlingsunterbringung Ruhe, aber es sei eine "trügerische Ruhe". Denn die Geflüchteten, die bald in der Kommune um Wohnraum bitten, seien schon in Deutschland, befänden sich