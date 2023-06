Dann bricht das große Gewusel los, viele suchen noch ihre Gastfamilien, andere sind in Hotels untergebracht. SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Thomas Scholz hat seinen Gast, Christiane Constant von der Parti socialiste (PS), da längst begrüßt, man kennt sich schon einige Jahre. Ludger Schäfers ist dagegen ein "Neuling" und hat erstmals Gäste aus Frankreich.

Hirschberg. "Ich verstehe die Welt nicht mehr, die sind ja pünktlich!", kommentiert eine Hirschbergerin die Ankunft der Gäste aus der Partnerstadt Brignais. Sogar überpünktlich! Zehn Minuten vor der geplanten Ankunftszeit erreichen die beiden Busse mit 100 Brignairots am Freitagabend das Hilfeleistungszentrum. Und nahezu zeitgleich kommt der Bus aus Niederau mit 35 Gästen.

Von Annette Steininger

"Das ist doch eine Legende, dass Franzosen nicht pünktlich sind", meint die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins und selbst gebürtige Französin, Danielle Fouache, schmunzelnd. Gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern überreicht sie den Gästen, die eigens für die Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum angereist sind, Lavendelsträuße. Übrigens nicht aus Frankreich, sondern vom Lavendelfeld der "Ragazzi Lavanda" aus Großsachsen, wo der Verein für einen Teil eine Patenschaft übernommen hat. "C’est joli", freut sich eine Französin.

Bürgermeister Ralf Gänshirt umarmt Lily Rolly. Foto: Dorn

Auch die anderen Gäste finden ihr Sträußchen hübsch. Unter ihnen Lily Rolly, seit 33 Jahren schon Kassiererin beim Partnerschaftsverein in Brignais. "Ich kenne Ralf schon, seit er ein kleiner Bursche war", erzählt sie in perfektem Deutsch und deutet auf Bürgermeister Ralf Gänshirt.

Die gebürtige Elsässerin war lange Jahre immer wieder Gast im Hause der Familie Gänshirt in Großsachsen. Ob er sich verändert hat? "Nein, er ist derselbe geblieben. Er war schon immer ein netter Mann", sagt Rolly charmant. Jetzt würde sie aber gern erst mal etwas trinken, die Anreise war lang. Schon um 8 Uhr seien sie gestartet, erzählt die Französin. Nun strömt sie mit den anderen zum Hilfeleistungszentrum.

Dort warten auch die ersten Gäste. Denn bereits um kurz nach 17.30 Uhr erreicht ein Auto sein Ziel – mit Sylvia Claus, der Frau von Niederaus Bürgermeister Thomas Claus, sowie Andrea Piesch und Rosalinde vom Niederauer Karnevalsclub. Der wird am Samstagmorgen "etwas Buntes" aufführen, kündigt Piesch an.

Dann bricht das große Gewusel los, viele suchen noch ihre Gastfamilien, andere sind in Hotels untergebracht. SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Thomas Scholz hat seinen Gast, Christiane Constant von der Parti socialiste (PS), da längst begrüßt, man kennt sich schon einige Jahre. Ludger Schäfers ist dagegen ein "Neuling" und hat erstmals Gäste aus Frankreich.

Der letzte Französischunterricht sei 45 Jahre her. "Das wird ein Abenteuer", meint er. Gänshirt begrüßt derweil die Gäste, assistiert von Katrin Urban, die für ihn übersetzt, und weist auf den Empfang hin, wo sich die Gastfamilien finden können.

Hinter den Tischen stehen fleißige Verwaltungsmitarbeiter, darunter auch die Amtsleiter, und überreichen den Gästen Hirschberg-Taschen. Darin befinden sich Info-Material zur Gemeinde, ein Ortsplan und weiße Schirme mit dem Wappen der Kommune, die an dem Wochenende wohl eher als Sonnenschutz zum Einsatz kommen werden.

Noch sind nicht alle Gäste angekommen: Während die Bürgermeister von Brignais und Niederau in den Bussen mitangereist sind, kommt das Oberhaupt von Schweighouse später mit dem Auto. Die weiteren zehn Gäste aus der elsässischen Partnergemeinde werden erst am Samstag erwartet. Und dann kann endlich gefeiert werden. Denn zweimal musste das Partnerschaftsjubiläum coronabedingt verschoben werden, nun ist es endlich so weit: Hirschberg feiert 35 Jahre Partnerschaft mit Brignais und Schweighouse und 30 Jahre Partnerschaft mit Niederau.

Das Programm:

Samstag, 24. Juni

> 10 bis 13 Uhr Matinée, Schulhof der Martin-Stöhr-Grundschule

> 11 bis 18 Uhr 1. Hirschberger Meile, Obere Bergstraße, Organisation: BDS Hirschberg mit Unterstützung der Gemeinde.

> 20.30 Uhr Festabend: Odenwälder Shanty Chor, Sachsenhalle (nur Restkarten an der Abendkasse)

Sonntag, 25. Juni

> 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Hof der Martin-Stöhr-Schule