Von Annette Steininger

Hirschberg. Sandra Gritsch ist inzwischen fest in Hirschberg verwurzelt, fühlt sich hier wohl und weiß den "netten Ort und die netten Leute" hier zu schätzen. Die 48-Jährige ist seit Kurzem neue Co-Vorsitzende der SPD Hirschberg und packt aber in der Gemeinde schon seit Längerem mit an und engagiert sich.

Sich selbst bezeichnet Gritsch als