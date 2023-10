Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die aktuelle Rhein-Neckar-Zeitung liegt vor ihm aufgeschlagen auf dem Tisch, verfolgt Martin Stöhrer doch auch heute noch gerne, was sich kommunalpolitisch so tut. Zahlreich zwitschern die Vögel im Leutershausener Gartenidyll, wo sie mehrere Futterstellen und Wassertränken sie anlocken. Hier sitzt er nun, der Jubilar mit dem Rauschebart, und plaudert munter über all das, was er in seinen inzwischen 90 Jahren so alles erlebt hat. Und das ist einiges.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters wirkt der Geist noch wach, "aber manchmal vergesse ich doch etwas", räumt Stöhrer ein. Und fügt mit seinem ganz unnachahmlichen Humor hinzu: "Wenn ich im Haus nach oben gehe und nicht mehr weiß, was ich wollte, dann laufe ich eben wieder herunter. Ist auch gar nicht schlimm: Man sollte sich ja bewegen im Alter."

Da passt es, dass er zu seinen Hobbys Spaziergehen, Reisen und Gartenarbeit zählt. Das Chorsingen nicht zu vergessen: In sage und schreibe 36 Chören, darunter natürlich auch Projektchöre, hat Stöhrer gesungen. Die Treue hält er heute noch dem MGV 1884. Unvergessen die MGV-Plakataktion, für die sich der pensionierte Sonderschulleiter aufs Motorrad setzte. Sowohl geistig wie auch körperlich fit hielten sicher auch die zahlreichen Neubürger-Rundgänge, die der Ortsgeschichtskundige regelmäßig anbot.

Heute führt er nur noch gelegentlich Interessierte durch die Gemeinde. Kaum einer kennt sie so gut wie Stöhrer, lebte er früher doch im Hirschberger Ortsteil Großsachsen und heute im anderen Ortsteil Leutershausen.

Geboren wurde Stöhrer am 20. Oktober 1933 in Heidelberg. Nach einem Jahr in Neckarhausen lebte er dann einige Jahre mit seinen Eltern und den fünf Geschwistern in Fahrenbach am Rande des Odenwalds, bis sein Vater 1949 die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde in Großsachsen übernahm. Sein Abitur machte Stöhrer in Weinheim.

Nach einer Lehre als Maschinenschlosser studierte er an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und wurde engagierter Lehrer an verschiedenen Schulen. Ab 1972 war er an der Johann-Sebastian-Bach-Schule in Weinheim als Sonderschullehrer tätig, wo er 1984 zum Rektor ernannt wurde und bis zu seinem Ruhestand 1997 blieb.

Sein privates Glück fand er mit Barbara Stöhrer, damals Walla, die jedoch 2015 verstarb. Doch er verliebte sich noch einmal. Vor sieben Jahren begegnete ihm Hildegard Flößer wieder, die er schon seit jungen Jahren kennt. Am 6. Juni 2017 gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Und tauschen sich sicherlich noch heute über das vielfältige Engagement von Stöhrer aus. Schon im Jugendalter interessierte er sich nämlich für Politik und gehörte zunächst der Jungen Union in Weinheim an. Später prägte er das politische Geschehen in Leutershausen und Großsachsen. So gründete er 1967 den CDU-Ortsverband Großsachsen und war fünf Jahre lang dessen Vorsitzender.

Von 1968 bis 1974 gehörte er dem Großsachsener Gemeinderat an und war Fraktionsvorsitzender der CDU und der CDU/PWV-Fraktion. Zudem bekleidete er hier drei Jahre das Amt des Bürgermeister-Stellvertreters. Nach dem Zusammenschluss von Leutershausen und Großsachsen zu Hirschberg saß er von 1975 bis 2006 für die CDU im Gemeinderat und war bis 1999 Fraktionsvorsitzender. Sieben Jahre lang – bis 2006 – wirkte er zudem als Bürgermeister-Stellvertreter von Hirschberg. Er galt als kluger Kopf, äußerte sich mit Bedacht und dennoch auch mit Leidenschaft, wenn ihm eine Sache am Herzen lag.

Für seine Verdienste erhielt er unter anderem den Goldenen Ehrenring der Gemeinde Hirschberg und das Bundesverdienstkreuz. Er wurde zum Ehrengemeinderat ernannt und zum Ehrenmitglied der CDU-Gemeinderatsfraktion. Er erhielt die Ehrenmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg und ist Ehrenvorstandsmitglied des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen. Stöhrer engagierte sich nämlich auch in unzähligen Vereinen und war zudem 15 Jahre Erster Vorsitzender der Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße.

Und wie geht es ihm jetzt im Alter, ohne die vielen Verpflichtungen? "Ich bin zufrieden", sagt der rüstige 90-Jährige. Nach wie vor nimmt er gerne am gesellschaftlichen Leben teil und trifft sich mit seinen Stammtisch-Männern beim "Fermo" in Großsachsen.

Natürlich will da auch ein "Runder" gefeiert sein, allerdings nicht am Geburtstag selbst, wie Stöhrer erzählt. Da nimmt er erst mal Glückwünsche entgegen – "das muss wohl so sein", meint er schmunzelnd.

Zum Geburtstag wünscht sich der Mann mit dem Rauschebart, den er übrigens seit 55 Jahren trägt, keine Geschenke, sondern eine Spende an einen sozialen Hirschberger Verein oder eine soziale Einrichtung. Die RNZ wünscht dem Jubilar alles Gute!