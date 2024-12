Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Um es gleich vorwegzunehmen: Der Bummel über den Weihnachtsmarkt in Leutershausen ließ am Sonntag für Leib, Sinne und Seele nichts zu wünschen übrig. Die besondere Atmosphäre zog über den ganzen Tag hinweg Hunderte Besucher an.

Bereits zu früher Stunde herrschte am Ersten Advent im Bereich der Markthalle reges Treiben beim gemeinsamen Aufbau. Kisten,