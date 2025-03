Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Das beliebte Schlemmerkino geht im April in eine neue Runde. Die Akteure sind im Wesentlichen dieselben wie in den vergangenen beiden Jahren, aber es gibt mit Paul Demke einen Neuzugang: Love Cooking sorgt für das Entree und den Hauptgang, Demke (P & D Catering) für die Vorspeise, das Restaurant FantasTisch für das Dessert, Weine und Secco kommen vom Weingut Teutsch. Das alles wird begleitet von der Freddy Wonder Combo.

Die Menü-Folge: Es beginnt unter der Markthalle mit einem Glas Secco und einem Stückchen warmer Quiche Lorraine beziehungsweise Lauch-Quiche mit Waldpilzen als Entree. Die Vorspeise ist ein Antipasti-Gemüsesalat mit Rucola-Pesto, Hummus-Dip und Rote-Bete-Dip. Im Hauptgang werden Frühlingspasta mit grünem Gemüse, zartes Hähnchenbrustfilet, Bärlauchvelouté und Karottenchips gereicht, bei der vegetarischen Variante wird die Hähnchenbrust durch gratinierten Ziegenkäse ersetzt. Zum Abschluss gibt es eine Nachspeise namens "Tarte Tatin mal anders".

Als Film wurde die Tragikomödie "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns" von David Dietl gewählt. Sie ist das Remake des dänischen Films "Long Story Short" aus dem Jahr 2015. Der Film begleitet eine Clique von 2020 bis 2023, lässt sie an Feiertagen, Hochzeiten und Urlauben zusammenkommen, sich lieben, streiten und wieder versöhnen. In einer Silvesternacht werden Freundschaften und Beziehungen auf die Probe gestellt, und alle müssen sich fragen, wo sie eigentlich hinwollen...

Das "Schlemmerkino Frühjahr 2025" findet diesmal an vier Tagen statt: Montag, 7. April, Dienstag, 8. April, Mittwoch, 9. April, und Donnerstag, 10. April, der Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 75 Euro. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 13. März, von 16.30 bis 20 Uhr an der Kinokasse. Es besteht die Möglichkeit der Kartenzahlung. Erst danach, ab 21 Uhr, wird der Online-Verkauf (über die Kino-Homepage) freigeschaltet. Für den Online-Verkauf wird eine Gebühr fällig, die man an der Kinokasse jedoch nicht bezahlen muss.