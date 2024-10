Von Annette Steininger

Hirschberg. Inzwischen gibt es zwei Angebote für ein Bürgertelefon in der Gemeinde: Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) ist damit seit Anfang des Jahres am Start, die SPD bietet den Service erst seit Kurzem an. Bei den Bürgertelefonen kann jeder Hirschberger loswerden, was ihn bewegt oder auch die jeweilige Gruppierung darum bitten, sich eines Themas