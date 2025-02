Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Der Redewendung "Wo die Liebe hinfällt …" ist am ökumenischen Valentinstag-Gottesdienst am Freitagabend in der evangelischen Kirche Leutershausen eine besondere Rolle zugekommen: Von der Empore herab regnete es Papierherzen, beschriftet mit liebevollen Botschaften an unbekannt. "Ich wünsche Dir, dass Du jeden Tag glücklich bist",