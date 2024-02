Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. Wenn Papst und Teufel anstoßen, wenn Flowerpowergirl die 20er-Jahre-Diva umarmt und Leopard und Biene gemeinsam die Hände in den Himmel recken und lauthals Schlager singen, dann ist man bei der Fastnacht der kfd Großsachsen gelandet. Nach vier Jahren Pause kehrt das Festkomitee unter Leitung von Gaby Eschwey am Donnerstag in