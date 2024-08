Von Volker Knab

Hirschberg-Großsachsen. Seit Dienstagabend sind die Helfer der Interessengemeinschaft (IG) Widda Kerwe auf dem Platz vor der Sachsenhalle kräftig am Werkeln: Der Aufbau für die Widda Kerwe hat begonnen. Bis zur Eröffnung am Freitag gibt es für sie noch einiges zu tun. "Es wird besser als vergangenes Jahr", ist sich Torsten Frohn vom Team der IG Widda Kerwe sicher.

"Wir haben einige Neuerungen im positiven Sinne", berichtete Frohn bei einem Rundgang über das Areal der Widda Kerwe vor der Sachsenhalle. An erster Stelle der Verbesserungen nannte er eine bessere Beleuchtung. "Damit der ganze Platz heller wird. Auch im Bereich des Übergangs zum Vergnügungspark", so Frohn. Außerdem sollen dieses Jahr die Toiletten besser gekennzeichnet werden.

Neu ist in diesem Jahr auch der Verkauf von Unterstützer-T-Shirts in Kinder- und Erwachsenengröße, Armbändern und anderen Kerwe-Artikeln. Besonders freut sich Frohn über eine große, überdachte Bühne. Im vergangenen Jahr mussten die Kerwe-Organisatoren bei schlechten Wetterverhältnissen mit Pavillons improvisieren, erinnerte er sich.

Die rund 30 Quadratmeter große Bühne wird im oberen Bereich des Platzes quer aufgestellt. Dann folgen Bierwagen, Weinwagen, Barbereich, Tisch- und Sitzgarnituren. Ganz unten am Platz stehen die Foodtrucks, dort befindet sich auch der Essensbereich. Unter den Essensangeboten listete Frohn eine abwechslungsreiche Reihe auf und nannte unter anderem "Saasemer Hot Dogs", Waffeln oder Forschners Schützenhaus als einen der Anbieter.

"Kaffee und Kuchen gibt’s in der Halle", wies Frohn beim Rundgang auf einen Bereich des Festareals hin, in dem die Helfer noch viel vorbereiten mussten. Ein Drittel der Halle werde für den Kaffee-Ausschank bestuhlt. Den überdachten Aufenthaltsort würden sich besonders ältere Besucher der Kerwe wünschen, meinte Frohn. Rund 60 Helfer bilden das Team der Widda Kerwe, die vier Tage lang in ehrenamtlichem Einsatz die Bewirtung und Versorgung der Festgäste stemmen. Dabei wird täglich in mehreren Schichten von maximal vier bis fünf Stunden gearbeitet. "Damit es für die Helfer nicht zu anstrengend wird. Die sollen noch Zeit haben, was zu erleben auf der Widda Kerwe", sagte Frohn.

Während der Kerwe sind die Helfer an ihren T-Shirts erkennbar, die sie als Mitglied von "Crew", "Team" oder "Kids-Crew" ausweisen. Die Crew-Mitglieder sind die 15 Kerwe-Organisatoren, die während der gesamten Veranstaltung mit Head-Sets auch als Ansprechpartner fungieren werden. Die Kids-Crew hilft insbesondere bei den Kinder-Veranstaltungen mit.

Bei ihrem ersten Arbeitseinsatz bauten die Helfer am Dienstag unter anderem Zäune auf und brachten Werbung an. Am Donnerstag erwartete Frohn die restlichen Schausteller und Anlieferungen.

"Ich bin gespannt und glaube, es wird wesentlich besser als vergangenes Jahr", meinte Frohn. Die Widda Kerwe sei nach der erfolgreichen Neuauflage im vergangenen Jahr dieses Mal doch viel besser bekannt.

Die Widda Kerwe wurde im Januar 2023 von Torsten Frohn, Rebecca Frohn, Nicolas Barrientos und Christian Jaitner spontan initiiert und im darauffolgenden August erstmals veranstaltet.