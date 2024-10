Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. (lesa) Die gute Nachricht: Ein Reh kam haarscharf mit dem Leben davon. Die schlechte: Neun Bewohner von Eiterbach haben seit Dienstagabend weder Internet noch Telefon. Der Grund: Ein 22-Jähriger ist um kurz vor 22 Uhr mit dem Auto gegen einen Verteilerkasten in der Ortsstraße gefahren – laut Polizei, weil er einem Reh ausgewichen war. Dabei wurde dieser mitsamt der zugehörigen Glasfaseranschlüsse zerstört.

"Er hat den Verteiler umgefahren, wobei die Kabel komplett rausgerissen wurden", sagte Polizeisprecher Philipp Kiefner auf RNZ-Anfrage. Außerdem wurden eine Mauer und ein Haus beschädigt. Aber immerhin: Verletzt wurde niemand, wenn der Abschnitt der Ortsstraße auch einem Trümmerfeld glich.

In Trümmern liegt nun aber die Glasfaserversorgung für die an den Verteilerkasten angeschlossenen Häuser – und das auf unabsehbare Zeit. "Der Sockel und der Verteilerkasten müssen neu installiert und die Verbindungskabel neu eingezogen werden", erklärt ein Sprecher des Netzbetreibers Netcom BW aus Ellwangen das aufwendige Prozedere.

Man versuche, "die betroffenen Anschlüsse über eine Zwischenlösung provisorisch wiederherzustellen". Wie lange das, geschweige denn die vollständige Reparatur dauert, ist derzeit noch nicht bekannt – erste Termine sollen aber schon am Donnerstag stattfinden. "Wir versuchen, die Anschlüsse so schnell wie möglich wiederherzustellen", so der Sprecher.