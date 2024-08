Heiligkreuzsteinach-Lampenhain. (luw) Ein Pferd "auf Abwegen" hat im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain über 20 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen sowie einen Tierarzt auf den Plan gerufen.

Wie Lukas Koessler als einer der Einsatzkräfte gegenüber der RNZ berichtete, war das Tier am Dienstagabend durch die geöffnete Tür eines Stalls am betreffenden Pferdehof auf einen etwa drei Meter hohen Misthaufen gelangt, auf dem es eigentlich nichts zu suchen hatte. "Das Pferd ist dann darauf weitergelaufen und dabei immer weiter eingesunken", so Koessler weiter. Letztlich steckte es fest, sodass gegen 19.20 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr einging.

Nach Rücksprache mit den Haltern des Pferds wurde ein Tierarzt gerufen: "Er hat das Pferd ruhiggestellt, aber nicht narkotisiert." Außerdem rief man sich Verstärkung von der Weinheimer Wehr, die über ein spezielles Tragegeschirr eigens für Tiere verfügt.

Dieses ließ sich problemlos an dem ruhiggestellten Vierbeiner anbringen, sodass nun nur noch ein Bagger hermusste, an dem das Geschirr wiederum befestigt werden konnte: Hier konnten die Besitzer des Hofs helfen, sodass das Pferd knapp zwei Stunden nach Eintreffen der Feuerwehr wieder festen Boden unter den Füßen hatte. "Es stand auch direkt wieder auf allen Vieren", erklärte Feuerwehrmann Koessler. Abschließend habe der Tierarzt das Pferd noch untersucht, wobei keine Auffälligkeiten festgestellt worden seien.