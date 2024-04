Heiligkreuzsteinach. (luw) Schrecksekunde im morgendlichen Straßenverkehr: Der Inhalt eines Müllfahrzeugs hat am Mittwoch Feuer gefangen. Doch der Fahrer des Wagens war wachsam und reagierte genau richtig. So dürfte auch der Sachschaden nicht allzu groß sein. Im Einsatz waren rund 15 Kräfte der Feuerwehren Heiligkreuzsteinach und Schönau.

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um kurz nach 7 Uhr ein, wie Kommandant Florian Koessler auf Anfrage der RNZ berichtete: "Der Fahrer des Müllfahrzeugs hatte während der Fahrt Rauch bemerkt." Also habe er den Parkplatz am Sportplatz in der Schönauer Straße angesteuert und dort ungefähr die Hälfte des aufgeladenen Abfalls per Kippfunktion abgeladen.

"Das glimmte und qualmte da vor sich hin", schildert Koessler die Situation bei Eintreffen der Einsatzkräfte. "Wir haben den Müll mit Schaum benetzt und dann den Rest des Inhalts aus dem Fahrzeug abkippen lassen", so der Kommandant weiter. So sei die Gefahr rasch gebannt gewesen. Wohl auch dank der schnellen Reaktion des Fahrers des Müllautos sei am Fahrzeug kein Schaden entstanden.

Auf die Löscarbeiten folgten weitere Maßnahmen für die Feuerwehr – und für den örtlichen Bauhof. "Wir haben einen Radlader gerufen, mit dem der Müll dann in einen Container geladen wurde", erklärt Koessler. "Dann haben wir noch die Straße gereinigt." So habe man für die Reinigung letztlich mehr Wasser benötigt als fürs Löschen.

Die örtliche Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Ehrenamtlichen angerückt. Automatisch mitalarmiert wurden die Kameraden aus Schönau, die mit zwei weiteren Fahrzeugen vor Ort waren. Auch die Polizei und Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl waren laut Koessler gekommen.