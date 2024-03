Von Sabrina Lehr

Leimen. Eigentlich hätten es 20 bis 75 Menschen sein sollen, die am Donnerstagvormittag vor dem Zementwerk von Heidelberg Materials in Leimen stehen. Am Ende war es aber nur einer – zumindest, wenn man die gut 70 Polizisten alleine an und in der Peter-Schuhmacher-Straße außer Acht ließ, die niemand Unbefugten zur Zufahrt des Werks im Gewerbegebiet ließen.

Dort hatte nämlich ein "Bündnis für Klimaschutz" – bestehend aus Aktivisten der "Letzten Generation", "Fridays for Future", "End Cement" und anderen Klimaschützern – zur Blockade des Firmengeländes aufgerufen. Die Zufahrt blieb aber den ganzen Vormittag frei – wenn man von den polizeilichen Kontrollen einmal absieht. Und statt bis zu 75 Umweltschützern war nur einer kurzzeitig da: der bundesweit bekannte Mannheimer Klimaaktivist Raúl Semmler.

Klimaaktivist Raúl Semmler hatte die Demonstration angemeldet. Am Ende waren aber nur er und die Polizei vorm Werk. Foto: Lehr

Dieser war allerdings weniger zu Demo- als zu Absprachezwecken vor Ort. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Einsatzleiter der Polizei und der Ortspolizeibehörde schwang sich Semmler wieder auf sein Fahrrad und fuhr nach Hause. "Wir haben abgesagt", erklärte der 39-Jährige gegenüber der RNZ.

Die Auflagen der Behörden für die vorab angemeldete Demonstration seien zu hoch gewesen. "Wir wollten mit einem Tripod und Lastenrädern am Zebrastreifen stehen", so Semmler. Auch Sand, Sekundenkleber und ein Banner sollten benutzt und dazu Reden gehalten werden.

Wer nun ein Déjà-vu bekommt: Ungefähr so lief 2021 eine – damals unangemeldete – Blockade der Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" an gleicher Stelle ab. In der Folge wurde unter anderem Semmler vom Heidelberger Amtsgericht zu einer Geldstrafe wegen Nötigung verurteilt; die Berufung am Landgericht läuft.

Und erst am Mittwochnachmittag waren rund 50 Demonstranten vom Firmensitz von Heidelberg Materials zum Landgericht gezogen. Hintergrund damals wie am gestrigen Mittwoch und heutigen Donnerstag: Die Klimaaktivisten werfen dem Konzern Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen vor.

Und wieso wurde die Blockade nun abgesagt? "Die Auflagen haben uns so eingeschränkt, dass wir die Demo nicht stattfinden lassen konnten", so Semmler, der betont, dass die Aktivisten "nichts Illegales" tun wollten. Nachdem die Stadt Leimen aber die Nutzung von Tripod – ein hohes hölzernes Dreibein –, Sekundenkleber und Sand untersagt hat und die Demonstration zudem nur auf dem "nördlichen und südlichen Gehweg" hätte stattfinden dürfen, bliesen die Klimaschützer die Aktion ab.

Das aber nicht ohne Ärger: "Wir haben extra nach alternativen Ausfahrten gefragt", moniert Semmler angesichts der Argumentation der Sicherheitskräfte, dass der Rettungsweg Peter-Schuhmacher-Straße eben freibleiben müsse. "Uns wurde gesagt, die gibt es nicht."

Auf Nachfrage bei den Sicherheitskräften vor Ort hieß es, dass es zwar alternative Zufahrten zum Werk gibt. Diese seien aber nicht als Rettungszufahrt geeignet, weshalb hier der Sicherheitsgedanke in der Abwägung über das Demonstrationsrecht gestellt worden sei. Und wieso das große Polizeiaufkommen? Man habe sich auf einen ähnlichen Großeinsatz vorbereitet wie 2021, als knapp 70 Demonstranten stundenlang den Lieferungsverkehr zum Werk lahmlegten.

Obwohl das diesmal nicht geschah und die Lastwagen ungehindert aus dem und ins Werk fahren konnten, hatte die angekündigte Aktion am Donnerstag deutlich sichtbare Folgen. Unübersehbar war das große Polizeiaufkommen in der Innenstadt und in den Seitenstraßen. "Was ist da am Zementwerk los?", hörte die RNZ nicht nur einmal. Manch ein Passant vermutete ein Unglück oder eine Razzia.

Bei Heidelberg Materials derweil machte man sich anderweitig Gedanken. "Kommen die jetzt eigentlich noch?", fragte ein Unternehmensmitarbeiter bei einer Stippvisite vor die Werkstore. Mittags war dann klar: Die Umweltschützer kamen nicht mehr. Und auch die Polizei, die noch lange die Stellung für einen etwaigen Einsatz gehalten hatte, zog letztlich ab.

Eine Unternehmenssprecherin von Heidelberg Materials, die sich mit dem Werksleiter vor Ort mit den Sicherheitskräften austauschte, wollte auf RNZ-Nachfrage nichts zu der Aktion sagen.