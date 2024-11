Von Günther Grosch

Heddesheim. "Darf es auch ein wenig kleiner sein?" Nur was die Größe und Höhe der Nordmanntanne vor dem Alten Rathaus angeht, zeigt sich Heddesheims Weihnachtsschmuck in diesem Jahr ein wenig zurückhaltender. "Nur" rund sechs anstelle bisher fast zwölf Meter hoch ist in diesem Jahr der im Odenwald geschlagene Baum, dessen bis zu 5000 LED-Birnchen ab dem kommenden Wochenende, 29. November bis 1. Dezember, den funkelnden Wegweiser zum traditionellen dreitägigen vorweihnachtlichen Budendorf auf dem benachbarten Dorfplatz bilden. In seiner Größe und Schönheit unverändert geblieben ist dagegen sein "Zwilling" auf dem Dorfplatz.

Auch wenn "an der einen oder anderen Stelle geschraubt" wurde, bleibe auch ansonsten "alles in bewährter Manier", signalisierte Bürgermeister Achim Weitz dieser Tage im Pressegespräch mit der RNZ "Kontinuität im vorweihnachtlichen Geschehen".

Wie in den Vorjahren werden auch diesmal etwa 50 Aussteller – darunter fünf neue – alles daran setzen, die Weihnachtsmarktbesucher mit Hilfe ihrer kunsthandwerklichen Angebote und weihnachtlichen Dekoration sowie Speisen und Getränken in Stimmung zu versetzen. Was auch die Absicht der verschiedenen Programmpunkte auf der Dorfplatzbühne ist wie des Geschehens in der von Heike Feldkampf betriebenen romantischen Dorfplatzscheune. Dass zudem die französischen Freunde aus dem Kanton Nogent-le-Roi mit französischem "Savoir vivre" ebenfalls wieder mit von der Partie sind, ist im Zeichen des in diesem Jahr gefeierten 50. Geburtstags der Städtepartnerschaft keine Frage.

Seine Pforten öffnet der Weihnachtsmarkt mit Eingang am Fritz-Kessler-Platz am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr. Die musikalische Einstimmung dazu übernimmt ab 18 Uhr der Evangelische Posaunenchor. Um 19 Uhr lädt die Mannheimer Sängerin und Entertainerin Raffaella Belcanto die Besucher zu einer musikalischen Winterreise ein.

Der Samstag, 30. November, sieht ab 16 Uhr die Jagdhornbläser Schriesheim und die "Kurpfälzer Alphornbläser" in Aktion. Ihnen schließen sich ab 17.15 Uhr die Kapelle AM Leutershausen und ab 18.30 Uhr die Sängerin Tamara Pusch an. Am Sonntag sind ab 15.30 Uhr der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor, das Ensemble "Jazzlight" (16.45 Uhr) und der Gospelchor "Rainbow" um 18 Uhr instrumental und vokal gefordert. Der Weihnachtsmarkt schließt am Sonntag auf Wunsch der Aussteller aufgrund der geringen Nachfrage in den Vorjahren seine Pforten bereits um 19 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher.

Doch ist das bisher Genannte längst nicht alles, worauf sich die Weihnachtsmarktbesucher freuen dürfen. In der Dorfplatzscheune gibt es am Samstag und Sonntag, jeweils um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr, "Weihnachtsgeschichten für Kinder" zu hören. Organisator ist hier die Gemeindebücherei. Als "Vorleser" stehen engagierte Haupt- und Ehrenamtliche der Bücherei bereit. Der Nikolaus ist zudem an beiden Tagen mit seinem Geschenkesack unterwegs sowie die Trompeter der Musikschule Heddesheim. Sie wollen am Samstag, um 17 Uhr, und am Sonntag, 16.30 Uhr, an verschiedenen Stellen des Marktes "Weihnachtslieder zum Mitsingen" spielen. Nicht zuletzt findet am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr, organisiert durch den Verein "Kickers Heddese" erstmals ein unterhaltsames Programm für Kinder im "Almhof" statt.

Zum Angebot an Kunsthandwerklichem: Von Adventskränzen, Bienenwachskerzen, Gestricktem und Gehäkeltem bis hin zu Paillettenfiguren und Papiersternen, Schmuck, Töpferware und Windlichtern ist das gesamte Alphabet vertreten. Ihm steht in gleicher Weise das Speise- und Getränkeangebot von Crêpes und Currywurst über Dampfnudeln, Eintopf und Flammkuchen bis Gulaschsuppe und Waffeln zur Seite. Nicht fehlen dürfen darüber hinaus die berühmte Feuerzangenbowle, Glühwein, heiße Schokolade und Kinderpunsch. Als immer größer werdende Herausforderung für den Bauhof nennt dessen Leiter Wolfgang Unverricht die Tatsache, dass die Aussteller und Ständebetreiber immer mehr Strom brauchen. Obwohl auf dem Dorfplatz zahlreiche Verteiler installiert sind, bewege man sich hier mittlerweile an der Kapazitätsgrenze, ergänzt Bauhofmitarbeiter Markus Feldkamp.

Wegen des Weihnachtsmarkts brauche Heddesheim aber trotzdem kein Umspannwerk auf seiner Gemarkung, mochte Bürgermeister Achim Weitz die aktuelle politische Diskussion um die Planungen eines im Raum stehenden derartigen Bauwerks durch die Transnet BW vor den Toren der Kommune nicht ausklammern.

