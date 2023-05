Es ist an alle Generationen gedacht: So gibt es beim Freibad ein Planschbecken für Kinder, geschützt durch ein Sonnensegel. Es gibt ruhige Plätzchen genauso wie Orte für Action. Ein Kiosk ist mit seiner Minigolf-Anlage ist ein Magnet für die Besucher, der zweite Kiosk am Eingang wurde durch einen Kinderspielplatz erweitert. Die Zahl der Schließfächer wurde erhöht: Es gibt jetzt 300 große und 300 mittlere Fächer, dazu 48 kleine Schließfächer. Diese werden am 13. Mai, ab 8 Uhr, vergeben. Bürgermeister Weitz betonte: "Es sind jetzt genügend Fächer da. Man muss nicht mehr vor dem Eingang nächtigen, um ein Fach zu erhalten. Auch wenn diese Nächte fast Kultstatus erlangt haben."

Die Wassertemperatur im See lag beim Pressetermin am Dienstag bei 13 Grad Celsius – höchstens für abgehärtete Schwimmer geeignet. Doch der Freibadbereich wird ab der Eröffnung auf 23 Grad Celsius geheizt. Für eine klimaneutrale und energiesparende Heizung sorgt nun die Biogasanlage, an die im Winter das Freibad angeschlossen wurde. Außerdem wurden Teile der Technik mit neuen Pumpen und neuer Mess- und Regeltechnik ausgestattet. Ein Wasserschaden sorgte zunächst für Verdruss, aber jetzt sind die Ersatzteile rechtzeitig eingetroffen und konnten eingebaut werden.

Entstanden ist der künstliche See, als für die Autobahnen A5 und A6 hier Kies gebaggert wurde. In den 1970er-Jahren wurden Teile für den Badebetrieb freigegeben. Heute gibt es einen richtigen Flachwasserbereich für Kinder und einen Teil für Schwimmer, in dem es bis zu 15 Meter tief sein kann. Hinter den Bojen beginnt jedoch der Bereich, der nur der Natur vorbehalten ist. "Mit einer Wasserfläche von 50.000 Quadratmetern und weiteren 50.000 Quadratmeter Liegefläche bieten wir den Besuchern dennoch viel Platz, sodass es auch bei Hochbetrieb nicht zu eng wird", erläuterte Christopher Di Vita, noch Leiter der Freizeitbetriebe der Gemeinde.

Heddesheim. Der Heddesheimer Badesee ist ab Montag, 8. Mai, für die neue Saison geöffnet. Im vergangenen Jahr zählte das Badeparadies 250.000 Gäste, an manchen Tagen waren es rund 8000 Besucher. "Ich war hier schon als Kind. Nun schließt sich ein Kreis, denn ich darf das erste Mal als Bürgermeister den Badesee eröffnen", freute sich Bürgermeister Achim Weitz. Er betonte: "Unser See bietet eine gute Wasserqualität."

Von Marion Gottlob

Es gibt eine personelle Neuerung: Ab 15. Juni wird Matthias Heuberger (51) als neuer Leiter der Freizeitbetriebe seinen Dienst beginnen. Er ist in Viernheim aufgewachsen und als Kind zum Badesee geradelt. Später hat er in Heidelberg Sportwissenschaften studiert und dann eine Ausbildung zum Betriebswirt in Mannheim gemacht. Er hat früher gerne Fußball gespielt und auch am Halbmarathon in Mannheim teilgenommen.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern war 14 Jahre in einem Fitnessstudio tätig und sagt: "Ich möchte jetzt etwas Neues ausprobieren." Der jetzige Leiter Di Vita (32) wird nach zehn Jahren sein Tätigkeitsfeld wechseln: "Ich habe hier viel gelernt und möchte mich jetzt mit einer neuen Herausforderung persönlich weiter entwickeln."

Wie jedes Jahr gibt es den Freiwasser-Wettkampf, der am 8. und 9. Juli von der Turngemeinschaft Heddesheim mit dem Badischen Schwimmverband ausgerichtet wird. Großer Event wird dann das jährliche Sommerfest mit der Band "Die dicken Kinder" am 5. August. Der Eintritt wurde von zehn auf 15 Euro erhöht und die Zahl der Besucher auf 2500 begrenzt. "Man sollte also rasch eine Eintrittskarte kaufen", so der Tipp von Bürgermeister Weitz.

Der Preis für den normalen Eintritt zum Badesee ist stabil geblieben. Er liegt für das Einzelticket für Erwachsene bei vier Euro, die Saisonkarte kostet 52. Für die Heddesheimer kostet die Familienkarte 80 Euro, für auswärtige Familien 90 Euro. Die Familienkarte ist nur im Rathaus erhältlich. Die anderen Karten kann man ab 8. Mai am Badesee oder online als E-Ticket erwerben. In dieser Saison gibt es an den Hauptkassen erstmals Monitore, die den aktuellen Stand der Eintrittskarte anzeigen.

Was der Reiz an einem Badesee ist? Mitarbeiter Daniel Dommberger findet: "Es gibt mehr Platz als im normalen Freibad – und das Wasser enthält keine Zusatzmittel." Bleibt noch zu erwähnen, dass die DLRG wie jedes Jahr an besucherstarken Tagen die Aufsicht haben wird.

Info: Der Heddesheimer Badesee öffnet am Montag, 8. Mai, um 8 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.heddesheim.de/badesee .