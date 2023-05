Die Stadtverwaltung mit Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann als Messe-Partner sei bei den Vorbereitungen von der ersten Minute an dabei gewesen. Auch für die Stadt sei es wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen und auszudehnen, verwies Just auf die Ausrichtung der 2025 im Terminkalender stehenden "Heimattage". Auch hierfür gelte es, die Stadtgesellschaft zu sensibilisieren und Auswärtige darauf aufmerksam zu machen, dass in der Stadt in gut zwei Jahren "einiges los und geboten sein wird". ...

"Der Bogen ist weit gespannt", rührten Oberbürgermeister, Gewerbevereinsvorsitzender und Messebauer im Pressegespräch die Werbetrommel. Regionalmessen seien Veranstaltungen, nach denen die Menschen wieder suchten, so Just. Dies habe auch der gerade zu Ende gegangene Mannheimer Maimarkt mit mehr als 260.000 Besuchern illustriert. Darin sehe er auch für Weinheim eine Bestätigung, dass der Mut des Gewerbevereins, eine derartige Messe mit Anspruch und Vielfalt auszurichten, belohnt wird.

Was die Gäste erwartet, ist auf dem Festplatz an der Waidallee bereits zu erahnen. Der Aufbau der fünf Zelte hat am Dienstag begonnen, unter deren Dach sich in verschiedenen Themenbereichen "Wohnen und Ambiente" "Mode, Lifestyle und Kreatives", "Gesundheit und Wellness" bis hin zu "Bauen, Sanieren und Renovieren", "Haus und Garten" oder "Umwelttechnik und Energiesparen" die Hand reichen. Abgerundet wird die "Erlebnismesse für die ganze Familie" mit einer "Event-Halle" mit Show-Programm sowie einem Freigelände mit Biergarten, Kindererlebniswelt und großem Automarkt.

Weinheim. "Wir zeigen, was wir zu bieten haben": Selbstbewusst und voller Optimismus fiebern Vorsitzender Roland Müller vom Gewerbeverein 1884 Weinheim als Veranstalter, OB Manuel Just für die Stadt sowie Dieter Link von der Firma "RW Messen und Events" als Organisator dem 8. Juni entgegen. Vier Tage lang – bis zum 11. Juni – und täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr soll die "Weinheimer Gewerbemesse" (WGM) bis zu 30.000 Besucher auf das Gelände rund um das Hector Sport-Cetrum locken. "Damit sie sich über das breite Angebot informieren können, das über 130 Gewerbetreibende aus Stadt und Region zusammengestellt haben", so Müller

Von Günther Grosch

Die Stadtverwaltung mit Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann als Messe-Partner sei bei den Vorbereitungen von der ersten Minute an dabei gewesen. Auch für die Stadt sei es wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen und auszudehnen, verwies Just auf die Ausrichtung der 2025 im Terminkalender stehenden "Heimattage". Auch hierfür gelte es, die Stadtgesellschaft zu sensibilisieren und Auswärtige darauf aufmerksam zu machen, dass in der Stadt in gut zwei Jahren "einiges los und geboten sein wird".

Seinen Dank und seine "hohe Wertschätzung" gegenüber Roland Müller verhehlte Just nicht. Für ihn sei es "wohltuend zu sehen" wie sehr sich Müller für die Gewerbetreibenden der Stadt einsetze und diese wiederum an einem Strang zögen.

All dies sei ein "bunter Mix und Spiegel dessen, was Weinheims Gewerbetreibenden anzubieten haben", so Müller. Für jedes Alter und alle Interessen sei etwas dabei. Nicht zuletzt wolle man den Menschen Ausblicke und "etwas zum Angucken und Anfassen geben". So komme das Konzept der Haptik etwa beim Thema "Wärmewende" zum Einsatz, ergänzte Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszynsky: "Wir sind vor Ort, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten und sie zu beraten".

Auf die wichtigsten Messe-Daten und Höhepunkte des Rahmen- und Bühnenprogramms machte RW-Messechef Dieter Link aufmerksam. Zum Messeauftakt startet bereits am Vorabend, Mittwoch, 7. Juni, 18 Uhr, (Einlass ab 17 Uhr) eine große Opening-Party mit den "Draufgängern". 800 der 1000 zur Verfügung stehenden Eintrittskarten – es herrscht Einlassbeschränkung – sind bereits verkauft. Die offizielle Messe-Eröffnung mit OB Manuel Just findet am Donnerstag, 8. Juni, ab 12 Uhr statt. Ein musikalischer Höhepunkt wartet von 16 bis 20 Uhr mit Auftritten des Ausnahmegitarristen Donny Vox, bekannt als Begleiter im Vorprogramm von Joe Cocker.

Am Messe-Freitag, dem "Brückentag", ist "Seniorentag" mit besonderen Angeboten. Am Samstag gibt es im Rahmenprogramm als Show-Act ab 17 Uhr eine "Summer Party" mit "DJ Minimi" aus der Disco Schabernack. Der Sonntag startet um 10.15 Uhr (Einlass ab 9.45 Uhr) mit einem Gottesdienst. Zum Frühschoppen anstoßen kann man ab 11 Uhr im Biergarten. Abgerundet wird das Begleitprogramm am Donnerstag und Sonntag durch Hubschrauberrundflüge.

Erwachsene zahlen fünf Euro, Ermäßigte (Rentner, Schüler und Studenten) kommen für vier Euro rein. Für Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sowie Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern ist der Eintritt frei. Von 17 Uhr an ist der Einlass an allen Messetagen kostenfrei. Da rings um das Gelände nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, ist im Viertelstundentakt ein kostenloser Shuttle-Busverkehr vom Freudenberg-Parkplatz aus eingerichtet.