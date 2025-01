Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes stand im Mittelpunkt der ersten Gemeinderatssitzung im Jahr 2025. Bürgermeister Stefan Schmutz lobte für die konstruktive Zusammenstellung des Entwurfs Kämmerin Eva-Maria Rother mit ihrem Finanzteam. Das Zahlenwerk wird in der kommenden Ratssitzung am 26. Februar beraten. Am 26. März ist die