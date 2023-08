Sandhausen. (luw) Landauf, landab leiden die Wälder – dabei hat es der Hardtwald mit seinem sandigen Boden besonders schwer: Wasser wird hier noch schlechter gespeichert. Für die Serie "Trockenheit in der Region" hat die RNZ mit Forstbezirksleiter Philipp Schweigler über die Baumsorten von morgen, die verschiedenen Schichten des Waldbodens und die gestiegene Brandgefahr gesprochen.

Waldumbau

Auf verschiedenen Flächen im Sandhäuser Wald, die vor allem infolge eines rasanten Kiefernsterbens "frei" wurden, sind bereits Tausende Baumarten gepflanzt worden: Von ihnen verspricht man sich mehr "Klimastabilität" und damit Trockenheits-Resistenz. "Grundsätzlich zeigt sich, dass Baumarten, die ein natürliches Verbreitungsgebiet auch in trockenen, wärmeren Gebieten haben, besser mit den Dürren und heißen Sommern der letzten Jahre klarkommen", berichtet Schweigler: "So sind im gesamten Hardtwald die Eichen und Roteichen deutlich vitaler als Kiefern und Buchen." Auf den Sandhäuser Aufforstungsflächen wurden überwiegend Eichen und sogenannte Begleitbaumarten wie Hainbuche, Feldahorn und Winterlinde gepflanzt. "Diese Kulturen sehen trotz der widrigen Witterung auch noch gut aus", so der Bezirksleiter. "Wir haben die Hoffnung, dass die nächste Waldgeneration maßgeblich von bereits bei uns heimischen Baumarten geprägt wird." Dies betreffe insbesondere Eichenarten.

Experimentiert werde "im kleinen Umfang" mit Baumarten aus angrenzenden Gebieten wie dem Mittelmeer und dem Balkan. "Diese Baumarten werden ohnehin zu uns einwandern, wenn die Bedingungen für sie passen", so Schweigler. "Und sie sind für unser Ökosystem deutlich weniger fremd als Baumarten von anderen Kontinenten oder von Gattungen, die bei uns nicht vorkommen – und damit risikoärmer". Bei diesen Anbauversuchen werden südländische Baumarten mit einheimischen Sorten "gemischt". Um das Risiko weiter zu minimieren, werden keine Reinbestände gepflanzt. Hierzu zählt etwa die Baumhasel – eine Verwandte der Haselnuss. Bisher würden diese Kulturen "gut aussehen", jedoch könne daraus aufgrund des jungen Alters noch keine endgültige Aussage über ihre Eignung abgeleitet werden.

Zudem wurde ein Versuch mit Eichen angelegt, die von sehr trockenen Standorten stammen: "Da steckt die Idee dahinter, dass es gerade bei Arten mit großem Verbreitungsgebiet Teilpopulationen gibt, die an Dürre und Hitze deutlich besser angepasst sind", erklärt der Experte.

Wasserspeicher

Je nach Beschaffenheit des Waldbodens kann dieser über mehrere Monate Wasser speichern. In manchen Regionen trifft man in tieferen Schichten auch im Sommer noch auf Niederschlagswasser aus Winter und Frühjahr. Laut Schweigler liegt das Grundwasser in Sandhausen rund fünf Meter unter der Erdoberfläche, sodass es für die Bäume keine Rolle spielt. Der weitaus größere Teil vergangener Niederschläge sei bereits verdunstet. Und ein dritter Teil befinde sich noch im Boden und versorge aktuell die Pflanzen. "Insbesondere kleinere Lehmbänder oder Lehmanteile, die sich immer wieder in den Sanden finden, halten das Wasser", weiß Schweigler. Die oberste humose Schicht dagegen sei schon "sehr trocken". So sahen sich die Förster im Hardtwald auch schon in diesem Sommer gezwungen, einzugreifen: Jüngere Bäume wurden bereits bewässert. Laut Schweigler handelt es sich alleine auf Sandhäuser Gemarkung um mehrere Tausend Bäume, von denen jeder im Rahmen dieser einen Aktion mit rund sechs Litern Wasser versorgt wurde. Und es sei davon auszugehen, dass man dies noch wiederholen müsse.

Waldbrände

Vielen im Gedächtnis geblieben ist der Waldbrand im August vergangenen Jahres, als rund ein halber Hektar Hardtwald nahe der Autobahn 5 (A 5) aus bis heute ungeklärter Ursache in Flammen stand. Gewiss ist derweil, dass die damalige Trockenheit es dem Feuer erleichterte, sich durch die Vegetation zu fressen. Auch Schweigler ist sich sicher, dass Waldbrände "künftig ein wichtigeres Thema" werden. Tatsächlich wurde wie berichtet nicht nur im Wilhelmsfelder Wald, sondern auch im Sandhäuser Forst im Rahmen eines Pilotprojekts ein auf einem sogenannten "Lorawan"-Netzwerk basierendes System installiert, das als Brandmelder für den Wald fungiert. Doch angesichts der hier dicht besiedelten Region, "in der nahezu rund um die Uhr Leute im Wald sind", sieht Schweigler die Früherkennung "nicht als Hauptthema bei der Waldbrandbekämpfung". Vielmehr seien Förster und Feuerwehren zunehmend aktiv, um sich gemeinsam auf diese Szenarien vorzubereiten. "Es gab auch schon eine große Übung im Frühjahr und wir versorgen die Feuerwehren kreisweit mit Kartenmaterial", so Schweigler.