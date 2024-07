Von Timo Teufert

Wiesloch. Gute Nachrichten von der Baustelle in der unteren Hauptstraße und der Ringstraße in Wiesloch: Spätestens am Freitagmorgen – pünktlich zum Stadtfest – soll man wieder vom Kreisel an der Stadtgalerie durch die untere Hauptstraße in die Schwetzinger Straße fahren können.

Die Zufahrt vom Palatin in Richtung Schwetzinger Straße ist ebenfalls frei. Der Einbau des Asphalts verlief ohne Probleme und Verzögerungen, derzeit werden nur noch letzten Restarbeiten erledigt, damit die Straße wieder geöffnet werden kann.

Ins Auge fällt insbesondere die farblich abgesetzte Busspur in der unteren Hauptstraße, die seit Mittwoch fertig ist: Künftig fahren die Busse – ebenso wie Fahrradfahrer – auf einem speziell eingefärbten Straßenbelag vom Fontenay-aux-Roses-Platz in Richtung Stadtgalerie. Rund drei Meter breit ist die Spur, die sich vor der Sparkasse aufweitet und bis zum Zebrastreifen am Kreisverkehr an der Volksbank reicht.

"Das rötliche Farbmuster in dem Belag spiegelt das Pflaster wieder, dass vor der Bäckerei Rutz in der Schwetzinger Straße verlegt wurde", erläutert Renate Hofmann vom Tiefbauamt. Im Asphalt wurden Zuschlagstoffe verwendet, die für die helle Färbung sorgen. Zudem gibt es grobe, rote Steinchen in der Masse, die die Farbakzente setzen sollen.

Für den Einbau der vier Zentimeter starken, hellen Asphalttragschicht mussten die Mitarbeiter der Baufirma extra eine Putzaktion einlegen: Um den Farbton nicht zu verunreinigen, musste der Straßenfertiger, mit dem sonst schwarzer Asphalt verarbeitet wird, gründlich gereinigt werden. Ebenso wie die Arbeitsmaterialien, die die Firma sonst noch brauchte.

Nach dem Einbau des Belages folgten dann noch weitere Bearbeitungsschritte durch eine Spezialfirma: Mit Schleifgeräten – die denen ähneln, die man zum Beispiel für das Abschleifen von Holzfußböden verwendet – wurde der helle Straßenteil zunächst zwei Mal grob abgeschliffen. "Danach folgte ein weiterer Durchgang, bei dem die Fläche fein abgeschliffen wurde", so Hofmann. Nun müsse die Straße nur noch einmal abgekehrt werden.

Ebenfalls fertig sind die neuen Spuren an den Bushaltestellen in der Ringstraße: "Dort gibt es einen speziellen Aufbau im Untergrund, außerdem wurde ein Spezialbeton verwendet", berichtet Hofmann. So soll verhindert werden, dass durch die Lenkbewegungen der Busse beim Ein- und Ausscheren Verwerfungen im Straßenbelag entstehen. Bis die Haltestellen angefahren werden, wird es aber noch etwas dauern: Voraussichtlich erst zum Fahrplanwechsel im Dezember werden die Buslinien wieder am Fontenay-aux-Roses-Platz halten.

Bis dahin müssen der Platzbereich und die Warteflächen an den Haltestellen erstellt und die Wartehäuschen aufgebaut werden. Auch die Gehwege entlang der Ringstraße müssen noch erneuert werden: "Wir beginnen an der Brücke am Röhrbuckel und arbeiten uns dann sukzessive zum Fontenay-aux-Roses-Platz vor", erklärt Hofmann. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite muss der Gehweg noch erneuert werden.

Aus diesem Grund bleibt die Ringstraße vorerst auch noch halbseitig gesperrt: Eine Zufahrt zur Schwetzinger Straße ist möglich, von der unteren Hauptstraße kann man bis auf Weiteres aber noch nicht in Richtung Palatin abbiegen.